Marquinhos Santos completa um mês no América, com aproveitamento de 72%

Nesta quinta-feira (18), Marquinhos Santos completa 31 dias no comando do América. O treinador tem 72% de aproveitamento e apenas uma derrota, e nesta quarta-feira (17), conquistou com o América os 45 pontos que garantem a permanência do time na Série A.

Anunciado em 18 de outubro, após a saída de Vagner Mancini, Marquinhos Santos comandou o Coelho em seis jogos, e conquistou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, para o Atlético, líder do campeonato, no Mineirão. Aproveitamento de 72%.

As quatro vitórias foram contra adversários diretos e importantes no torneio. Venceu o Santos, em sua estreia, na Vila Belmiro, por 2 a 0; bateu o Sport, na Arena Pernambuco, por 3 a 2; e o Grêmio, na Arena Independência, por 3 a 1, no reencontro do time e da torcida com Vagner Mancini. Nesta quarta, empatou com o Atlético-GO, sem gols, no Horto.

Apesar do pouco tempo de trabalho no América, Marquinhos Santos foi fundamental nestes jogos. Na vitória sobre o Santos, foi dele a ideia da jogada no lançamento de Matheus Cavichioli para Ademir, que resultou em pênalti convertido pelo Coelho.

“Independente de quem chega, o grupo sempre compra a ideia do treinador. Falando do Marquinhos, ele chegou com muita vontade, incentivo muito grande para todos do grupo. Nos pediu para fazer aquela jogada, se a gente confiasse. E fizemos, e deu certo”, disse Ademir, em entrevista exclusiva à rádio Super.

O treinador já conquistou a confiança do grupo, que segundo Ademir, está fechado com ele. “A relação dele com o grupo é muito boa. É um cara trabalhador, que honra a Deus em suas palavras. Esse jeito dele conquistou a todos, jogadores, comissão, funcionários ,diretoria. É um cara que está fazendo um grande trabalho, só tenho elogios”, concluiu o jogador.

Impactos no time

Apesar de manter o estilo de jogo adotado por Vagner Mancini e dar sequência ao trabalho, Marquinhos Santos também fez suas modificações. A principal delas, no ataque do América. O treinador utilizou nove jogadores diferentes: Ademir, Bruno Nazário, Fabrício Daniel, Felipe Azevedo, Geovane, Marcelo Toscano, Ribamar, Rodolfo e Zárate.

Se com Vagner Mancini o ataque era formado por Ademir, Zárate e Fabrício Daniel, este último perdeu espaço no time. O atacante havia sido titular em 17 jogos e reserva em apenas dois. Porém, na estreia de Marquinhos Santos, Fabrício ficou no banco e não foi utilizado. Entrou no decorrer dos jogos contra Fortaleza e Atlético, e contra o Grêmio, novamente não foi acionado. Neste jogo contra o Atlético-GO, o jogador sequer foi relacionado.

Fonte: O Tempo