Morador de rua é assassinado com pauladas e pedradas na Pampulha

Um morador de rua, de 35 anos, foi assassinado a pauladas e pedradas no bairro Aeroporto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18). A vítima estava preparando uma refeição quando foi atacada e morta.

De acordo com o boletim de ocorrência, um morador de rua chamou os polícias dizendo que havia um colega assassinado dentro da barraca onde vivia. A Polícia Militar já encontrou a vítima sem vida.

Pelas imagens das câmeras de segurança da região, a polícia viu que o suspeito pega um pedaço de madeira e começou a atingir a vítima. Depois ele joga pedras grandes nela. O agressor ainda mandou um outro morador de rua colocar o corpo dentro da barraca.

O suspeito do crime foi identificado como sendo um homem de 38 anos, mas ele não foi encontrado. Testemunhas contaram que os dois homens se desentenderam por causa do serviço como flanelinha no entorno do Mineirão.

A ocorrência foi repassada a Polícia Civil para investigações. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime.

