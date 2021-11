Motoristas de ônibus de BH devem entrar em greve a partir de segunda-feira

Os motoristas de ônibus de Belo Horizonte devem entrar de greve a partir da próxima segunda-feira (22) de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH). A categoria está em estado de greve desde o último dia 11.

A principal reivindicação dos trabalhadores é o aumento salarial que, segundo o sindicato, não ocorre há dois anos. A paralisação deve ter início de domingo (20) para segunda-feira.

Veja quais são as reivindicações da categoria:

Reajuste salarial de 9% + INPC;

Ticket de alimentação de R$ 800,00;

Pagamento do Ticket no atestado;

Remoção do banco de horas;

Abono salarial 2019/2020;

Retirada da limitação do passe livre;

Manutenção do passe livre para o afastado;

Melhoria no plano de saúde

O que diz o Setra

O Setra-BH informou que está garantindo o serviço público e os empregos até que a situação financeira possa ser resolvida. O sindicato ressaltou ainda que não houve aumento de tarifa em 2017, 2019 e 2020. Mas que houve aumento salarial em 2017 e 2019.

“O contrato de 2008 é injusto, por que quem paga a passagem é só o usuário catracado, ou seja, quem usa o transporte e paga a passagem. O sistema é todo pago por quem usa ele e isso não é justo com o passageiro. Eu acho que precisamos aperfeiçoar o contrato. O número de passageiros vem caindo anualmente. Nos anos 2000 eram 440 milhões de passageiros no ano, em 2008 já caiu para 430 milhões, em 2019 foram 350 milhões de passageiros e, em 2020, foram 192 milhões. As contas não fecham”, informou o presidente do Setra, Raul Lycurgo Leite.

