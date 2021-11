MPRJ vai fiscalizar uso de verba arrecadada em leilão da Cedae

O Ministério Público do Rio (MPRJ) criou uma força-tarefa para fiscalizar o uso de cerca de R$ 23 bilhões arrecadados com o leilão da Cedae, em abril deste ano. O dinheiro foi arrecadado pelo estado com a concessão de áreas de fornecimento de água e recolhimento de esgoto que antes pertenciam à companhia estadual.

A criação da força-tarefa foi assinada (17) pelo procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos. A resolução que cria o grupo destaca que é urgente o acompanhamento do uso dos valores obtidos com a outorga dos serviços públicos.

O grupo deve atuar por, pelo menos, seis meses, mas o prazo pode ser prorrogado por quantas vezes o MPRJ considerar necessário.