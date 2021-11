Primeira Starbucks de Minas é inaugurada no Aeroporto de Confins

Foi inaugurada nesta quinta-feira (18) a primeira loja da Starbucks de Minas Gerais. A cafeteria, que fica no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região Metropolitana, está localizada próxima ao check-in 2. Outras duas unidades ainda devem ser abertas no aeroporto até o final do ano.

De acordo com o coordenador de Novos Negócios da BH Airport, Lucas Malachias, a inauguração vai de encontro com o objetivo do aeroporto de oferecer a melhor experiência para quem passa pelo local. “Trabalhamos para proporcionar cada vez mais conforto e comunidade a passageiros e visitantes e isso passa pelo acesso a marcas de renome internacional”, pontua.

Unidades em BH

Fãs da famosa cafeteria devem receber outras unidades ainda em 2021. Há a previsão para a abertura de uma unidade da Starbucks no Shopping Cidade, no centro de Belo Horizonte, e no Boulevard Shopping, no bairro Santa Efigênia.

