Redação do Exame Nacional do Ensino Médio de não deve trazer polêmica

Falta pouco para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, que acontece neste domingo (21). Nesse primeiro dia de testes, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, os candidatos terão avaliados os conhecimentos de redação. A prova, que é a única de avaliação subjetiva de todo o Enem, é considerada um diferencial para todos os candidatos, especialmente para os que buscam vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que impede o ingresso de estudantes que tirem zero nessa prova.

A coordenadora da área de redação do Chromos – Colégio e Pré, Janiny Nominato, considera que, a questão discursiva não deve trazer assuntos controversos. Temas ligados à economia e à educação estão entre os mais cotados.

“A expectativa é uma prova que não se envolva em temas polêmicos, baseados na atualidade, e relevantes não somente para um nicho (grupo) social. Inclusive o ministro da Educação, Milton Ribeiro, reforçou essa expectativa, nesta semana”, diz

Quem vai fazer a prova pela primeira vez, neste ano, tem aproveitado a última semana para se preparar. “Ainda não está 100%, mas estou aproveitando para treinar mais um pouco e tirar as últimas dúvidas”, relata a estudante Helena Gomes Hilário, 18. Ela tenta uma vaga no curso de psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para a redação, a estudante Franciele Reis, também de 18 anos, seguiu a dica dos especialistas e agora tem se dedicado a reler as redações de pessoas que tiraram nota máxima em anos anteriores. Assim, ela estuda temas diversos, aumenta o poder de argumentação e percebe o caminho mais promissor. “É sempre bom ver o que deu certo, como foi feito, e incorporar no meu texto. Além disso, é importante ter repertório”, diz a jovem, que vai fazer o Enem pela primeira vez.

O Enem seleciona os estudantes para vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e para bolsas do Prouni e serve de parâmetro para o Fies (Da Redação)



Fonte: O Tempo