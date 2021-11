O Cruzeiro enfrentará o Sampaio Corrêa, às 21h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís (MA), pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha a jornada esportiva na Rádio Super FM 91.7 a partir de 20h30, com comando de Dimara Oliveira. O jogo será narrado por Osvaldo Reis, o Pequetito, com comentários de Cadu Doné e reportagens de Artur Moraes.

Fonte: O Tempo