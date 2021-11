Socorrista do Samu é afastado após indiciamento por importunação sexual em Minas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Juiz de Fora, na Zona da Mata, afastou um motorista socorrista de 50 anos que foi indiciado pela Polícia Civil (PC) por importunação sexual praticada contra uma técnica de enfermagem, de 30 anos.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, Alessandra Aparecida Azalim, o homem e a vítima estariam no mesmo turno de trabalho há cerca de nove meses, sendo que as investigações apontaram que as importunações, tanto verbais quanto físicas, ocorreram durante o turno de trabalho e, ainda, nos horários de descanso.

A policial responsável pela investigação reforçou a importância das vítimas denunciarem este tipo de crime. “Principalmente em situações de assédio sexual praticado no ambiente de trabalho. É um fato que tem ocorrido, tem crescido, e, às vezes, muitas mulheres se calam e se silenciam por medo de retaliação e de serem desacreditadas em seus relatos”, ressalta Alessandra.

O inquérito policial foi concluído na última terça-feira (16), com o indiciamento do suspeito pelo crime. “O inquérito policial já foi encaminhado à Justiça. A pena máxima do crime é de cinco anos”, finalizou a delegada.

Por nota, o Samu informou que a decisão pelo desligamento do profissional, que não fazia parte do quadro de empregados públicos do consórcio, respeitou “o contraditório, a ampla defesa e todos os princípios que norteiam a administração pública, bem como os trâmites legais do Processo Administrativo Disciplinar”.

Fonte: O Tempo