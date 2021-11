Turista mineira é atacada por tubarão em praia de Ubatuba, no litoral de SP

Uma turista mineira, de 79 anos, foi atacada por um tubarão na Praia Grande, em Ubatuba, interior de São Paulo, no último domingo (14). Ela teve um ferimento de cerca de 25 centímetros na perna, após ser mordida pelo animal.

A idosa é da cidade de Piranguinho, no Sul de Minas e estava em Ubatuba passando o feriado com a família. É o segundo registro de ataque tubarão na cidade do interior paulista, no mês de novembro.

De acordo com a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), a suspeita é que ela tenha sido mordida por um tubarão-tigre ou cabeça-chata. Os dois são de porte médio e comuns nos mares paulistas.

A mulher foi socorrida até um hospital, onde recebeu atendimento médico, precisou de alguns pontos e foi liberada.

Segundo ataque em um mês

No último dia 3 de novembro um turista francês também foi atacado por um tubarão na praia de Lamberto em Ubatuba. O homem de 30 anos foi atacado durante um mergulho.

De acordo com o o Instituto Argonauta, que cuida da conservação costeira e Marinha na região, há 32 anos não se tinha ataques de tubarão em Ubatuba. “O número de incidentes não provocados em todo o mundo cresce a um ritmo constante desde 1900, sendo que, a cada década, o número registrado é maior do que na anterior. E este fato tem a ver com o maior número de humanos habitando o planeta e frequentando as praias bem como uma melhoria no acesso e pronta veiculação da informação pela internet e redes sociais”, informou o instituto.

Foi destacado ainda que os “dois casos recentes foram um ocorrido na praia do Lamberto, que fica próxima ao Saco da Ribeira, envolvendo um turista francês em 3/11 e o caso mais recente envolvendo uma senhora de 79 anos na Praia Grande no último domingo, dia 14/11. Ambos incidentes foram causados por mordidas de tubarões, confirmadas pelo professor Dr. Otto Bismarck Gadig, renomado pesquisador da UNESP e especialista no assunto”.

Fonte: O Tempo