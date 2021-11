A Fazenda 13: Aline conta para Rico que Dayane rasgou sua jaqueta

Aline Mineiro cumpriu na madrugada desta sexta-feira (19) a promessa feita de contar para Rico Melquiades que Dayane Mello rasgou sua jaqueta com uma faca caso voltasse da roça. O momento era muito aguardado pelos fãs do reality rural da Record e pela apresentadora Adriana Galisteu, que estava ansiosa para ver a reação do peão.

Contrariando todas as expectativas de um barraco, Rico não fez escândalo e não brigou com a peoa. “Essa jaqueta foi cara, custou R$ 499”, disse. Mas os outros peões reprovaram a atitude de Dayane, inclusive, MC Gui e Dynho Alves, seus aliados no jogo.

Sthe foi uma das peoas que demonstrou maior irritação com a atitude da modelo. Aline já havia contado para ela o que Dayane havia feito com a jaqueta de Rico e pediu, caso fosse eliminada da competição, para contar tudo para o peão. “Coisa de gente que tem coração ruim”, disse Sthe, irritada.

Sthe lembrou que Dayane criticou Vitor Pecoraro por jogar iogurte em Rico. “Ela falou que foi desumano o Vitor jogar iogurte no Rico, mas isso não é desumano. Não quero estar perto [da Dayane] e de ninguém que está perto dela”, disse Sthe.

Mileide levou Rico para o quarto e o ajudou a colocar a jaqueta rasgada em um saco. “Você não vai falar nada, isole”, aconselhou a peoa. Ela falou para Rico e outros peões que as pessoas não são manipuláveis e que elas se aliam com quem se identificam se referindo a MC Gui, Gui Araújo e Dynho. “A gente é adulto, todo mundo sabe o que faz. Vai tomar choque no pé, crie vergonha.”, disse a peoa.

Bil disse para Rico que já sabia que Dayane havia rasgado a jaqueta dele, mas não contou para não falarem que ele faz fofoca. Ele alertou o peão que isso faz parte do jogo da modelo e defendeu Valentina dizendo que ela tentou segurar. “Quer jogar sujo, joga, mas pegar uma faca e fazer isso”, falou o peão.

Solange disse para os peões que estava com medo de dormir com Dayane na casa porque “uma pessoa que pega uma faca”.

MC Gui falou para Dayane que não concorda com a atitude dela de rasgar a roupa de outra pessoa e que ela já está “grandinha” para fazer isso. “[Rasgar roupa] está dando um tiro no pé”, disse o cantor. Dayane respondeu: “Eu ia fazer muito pior se a produção não me parasse.”

Dayane disse para o cantor e Dynho Alves que sabe que foi errado rasgar a jaqueta do Rico, mas alegou que ele a chamou de racista e estava disposta a quebrar tudo. MC Gui respondeu: “Racismo você resolve na justiça, mas isso [rasgar a jaqueta] não, você perdeu total a razão.”

Na madrugada, Dayane estava conversando com Rico na dispensa. Ela disse que não quer mais falar com Solange e Aline e o peão respondeu: “Quem fala o que quer, ouve o que não quer”. Ela pediu ainda desculpa para o peão pelas ofensas, humilhações e deu um abraço nele.

