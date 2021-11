Acidente no Anel Rodoviário em BH, entre van e caminhão, deixa quatro mortos

Um grave acidente no Anel Rodoviário, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20), deixou quatro pessoas mortas no Anel Rodoviário, na altura do bairro Caiçaras, região Noroeste de Belo Horizonte, próximo ao viaduto da avenida Carlos Luz.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 2h, uma van, que transportava 11 pessoas, incluindo o motorista, bateu na traseira de um caminhão, que estava parado na faixa da esquerda da via.

Com o impacto, quatro pessoas morreram. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, umas das vítimas morreu a caminho do Hospital João XXIII. Outras quatro ficaram feridas e foram levadas para o mesmo hospital. Duas pessoas que estavam na van recusaram atendimento.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam presas às ferragens.

O acidente aconteceu na faixa da esquerda do sentido Vitória. A pista está fechada. Há bastante congestionamento no local, segundo a PMRv.

Matéria em atualização

Fonte: O Tempo