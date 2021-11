América sonha alto, após permanência na Série A estar praticamente garantida

Há três meses, o lateral-direito Patric esbanjou otimismo ao afirmar que o América brigaria por vaga na Copa Sul-Americana. Na oportunidade, a aposta do jogador causou surpresa porque estava em sentido completamente oposto à condição do time na tabela da Série A do Brasileiro. A meta, de fato, era se afastar da zona de rebaixamento quando o campeonato se encaminhava para o fim do primeiro turno. O tempo passou, e a previsão do camisa está se confirmando.

O Coelho reagiu na disputa e faz a terceira melhor campanha do returno, atrás de Atlético (1º) e Flamengo (2º). Em 14 jogos, venceu sete, empatou cinco e perdeu dois. Somou 26 pontos, com aproveitamento de 61,90%. Reduziu a 0,033% a chance de rebaixamento. Não apenas entrou na zona de classificação para a Sul-Americana como tem possibilidade de beliscar uma vaga na pré-Libertadores. Em nono lugar, com 45 pontos, está a quatro do Fortaleza, último do G-6.

“Não tiro razão do torcedor de pensar dessa forma (em Libertadores). Se eles pensam é porque a gente tem feito algo bastante positivo dentro de campo. O torcedor está animado e a gente também. Estou aqui desde 2016 e o pensamento sempre foi o de permanência na Série A. Mas, a partir de agora, temos de mudar a mentalidade, pensar em algo grande, em uma competição internacional. Vamos passo a passo, fazendo bons jogos, conseguindo pontuar. Lá na frente, a gente vê o que acontece”, avalia o meio-campo e capitão Juninho.

O próximo passo rumo a metas mais ambiciosas será contra o Fluminense, domingo (21), às 17h, no Maracanã. O confronto pela 34ª rodada está sendo encarado como uma decisão no Lanna Drumond.

“É mais uma final para gente. Na verdade, todo o campeonato a gente tem encarado dessa forma. Mas este jogo, mais do que nunca, pode nos direcionar para algo maior na competição. Estamos cientes disso, preparados para fazer um grande jogo lá (no Rio) e colocar o América numa ‘prateleira’ melhor dentro da Série A”, reforça o camisa 8.

Programação

O América treinou pela manhã e viajou na tarde desta sexta-feira (19) para o Rio de Janeiro. Neste sábado (20) Marquinhos Santos comanda a última atividade no CT do Vasco, visando ao confronto diante do Tricolor. O treinador do Coelho convocou 23 jogadores para a viagem à Cidade Maravilhosa.

Confira a lista de relacionados abaixo:

Fonte: O Tempo