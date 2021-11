Arana nega propostas para sair e diz estar ‘muito feliz no Galo’

Uma das principais peças do Atlético na temporada, o lateral-esquerdo Guilherme Arana vive a melhor fase da carreira aos 24 anos. Jovem, o atleta está no Galo desde 2020, tem um perfil bom para negociações, mas nega que tenha recebido propostas para sair. Além disso, o jogador alvinegro falou sobre estar focado na reta final de 2021 e que está muito feliz vestindo a camisa do Atlético.

Titular da posição desde que chegou ao clube, Arana completou contra o Corinthians, time que o revelou para o futebol, 90 jogos pelo Galo. Nos bastidores, clubes já demonstraram interesse pelo jovem jogador, mas a multa para tirar Arana do Galo ultrapassa os 30 milhões de euros. O jogador, porém, diz estar focado nas competições restantes.

“Eu falei em uma das minhas entrevistas na semana passada, que se chegasse alguma proposta eu iria pensar duas vezes. Até agora não chegou nada, estou com minha cabeça no lugar e muito feliz, já deixei bem claro. Não só eu, como a minha família também. Estou tranquilo. O importante é a minha felicidade, a felicidade da minha família e o futuro pertence a Deus. Não sei o que pode acontecer amanhã ou depois. Estou focado no brasileiro e na Copa do Brasil e deixando bem claro que estou muito feliz no Galo”, disse o lateral.

Neste sábado (20), o Atlético entra em campo pela 34ª rodada do Brasileirão, contra o Juventude, no Mineirão. A partida faz parte da reta final da competição, que está muito próxima de terminar com um título alvinegro. Após cumprir suspensão diante do Athletico-PR, Arana pôde descansar um pouco e estará de volta a campo no sábado.

“A preparação está sendo muito boa, apesar da ansiedade. Nosso foco é buscar esse título, respeitando todas as equipes adversárias. Sabemos da nossa força aqui no Mineirão junto à nossa torcida. Vamos respeitar a equipe do Juventude, mas também temos que manter nossa performance para conquistar os três pontos”, afirmou Arana.

Fonte: O Tempo