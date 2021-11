Atacante perde espaço, mas nega vontade de sair do América

O atacante Fabrício Daniel, que vinha sendo aproveitado por Vagner Mancini, perdeu espaço no América. Após a chegada de Marquinhos Santos, atuou em apenas dois jogos, como reserva. Sequer esteve na relação de jogadores para a partida contra o Atlético-GO. Segundo o técnico do América, Fabrício estaria buscando outro clube, o que foi negado pelo empresário do atleta.

Em entrevista coletiva após o empate sem gols frente ao time goiano nesta quarta-feira (17), o técnico Marquinhos Santos explicou a ausência de Fabrício na listagem. “Foi uma opção. Tenho rodado o elenco, nesta listagem dos jogos, sempre procuro ser o mais coerente possível dentro daquilo que me apresenta a semana, se o atleta treinar bem, ele vai ter oportunidade, se não demonstrar desenvoltura durante o trabalho, vai esperar a oportunidade”, disse.

Nos seis jogos de Marquinhos no comando do time, Fabrício esteve em campo contra Fortaleza e Atlético, um total de 46 minutos. Contra Santos e Grêmio ficou no banco, e não foi acionado. Já nos jogos do América frente ao Sport e o Atlético-GO, fora da lista. Chama a atenção pois, com Vagner Mancini, o jogador era titular na equipe: foram 17 jogos, sendo apenas dois como reserva.

Questionado sobre a ausência e perda de espaço do atleta, Marquinhos falou sobre o interesse de Fabrício Daniel em sair do América. “É natural que alguns atletas acabem entregando os pontos, buscando uma outra situação. Temos que estar atentos aos detalhes do dia a dia para sermos coerentes com aqueles que queiram e estão buscando espaço”, declarou.

Fabrício Daniel pertence ao Mirassol, e tem contrato de empréstimo com o América até o fim da temporada. Procurado pela reportagem do Super.FC, o empresário do jogador, Neto Gonovez, que por meio de nota, informou que o jogador está completamente focado no América e na reta final do Campeonato Brasileiro. E afirmou que Fabricio está feliz no clube e quer permanecer para a próxima temporada.

“Está treinando com o mesmo comprometimento de sempre para reconquistar o seu espaço. Ele teve ótimas atuações no Brasileirão e é parte desse elenco que faz uma grande campanha”, diz o comunicado.

Fonte: O Tempo