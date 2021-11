BH: Pais, alunos e funcionários fazem ato contra fechamento do colégio Pitágoras

O tradicional Colégio Pitágoras, no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi simbolicamente ‘abraçado’ na manhã desta sexta-feira (19). O ato contou com a participação de alunos, pais e funcionários, todos insatisfeitos com fechamento do colégio, anunciado para 2022.

O comunicado foi feito pela instituição no último dia 12 e surpreendeu a todos, já que o Pitágoras havia sido comprado pelo grupo Eleva, em novembro.

Mãe de dois alunos que estudam no Pitágoras há seis anos, a funcionária pública Roberta Freire Lisboa, 48, diz que o ato foi uma maneira encontrada para mostrar apoio aos funcionários afetados pelo fim do colégio.

“Estamos aqui em solidariedade aos funcionários que sempre nos acolheram e que agora, no dia 20 de dezembro, serão todos demitidos”, explica.

Ainda segundo Roberta, a forma como tudo aconteceu foi desrespeitosa com todos. “A gente já estava com matrícula feita pro ano que vem, tudo certo, e aí veio a notícia. Todos ficamos muito tristes, eu chorei, minhas filhas também, é um clima horrível”, relata.

Funcionários ouvidos pela reportagem que não quiseram se identificar relatam nenhum tipo de planejamento foi feito para as demissões. “Foi tudo feito de maneira amadora, abrupta e tosca”, conta uma funcionária.

O tradicional colégio tem cerca de 100 funcionários, segundo os trabalhadores. Eles pretendem processar a escola, já que o anúncio do fim do colégio não respeitou o prazo legal, que deveria ser feito com 90 dias de antecedência.

Em atualização

Fonte: O Tempo