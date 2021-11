Cheiro de chulé faz avião retornar ao aeroporto de Londres após decolagem

Um avião da Swiss International Air Lines que estava voando de Londres com destino a Zurique foi forçado a retornar ao aeroporto de Heathrow devido a um cheiro forte de meias sujas. Segundo o portal Airlive, o voo do último domingo (7) já durava mais de 50 minutos quando o piloto anunciou o problema.

“No vôo LX339 de London Heathrow para Zurique, os pilotos notaram um cheiro incomum na cabine. Como consequência, eles voltaram para o aeroporto de Heathrow em Londres. A aterrissagem transcorreu sem intercorrências. Como medida de precaução, foi acionado o corpo de bombeiros do aeroporto, como é de praxe nesses casos”, declarou um porta-voz da Swiss Air.

Ainda segundo site, após investigação foi encontrada um par de meias sujas na cabine dos pilotos. A empresa também afirmou que a decisão feita pelo piloto foi baseada em questões de saúde e segurança dos passageiros.

Depois do incidente o voo foi cancelado, os 101 passageiros foram realocados em outros voos ou acomodados em hotéis.

ALERT Swiss #LX339 just returned to Heathrow due to a possible medical emergency https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/3ImeKb3YRS

— AIRLIVE (@airlivenet) November 7, 2021