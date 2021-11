Cruzeiro de olho na rodada, em ritmo de férias e com a cabeça em 2022

No próximo domingo (21), o Cruzeiro encerra sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Náutico, às 16h, no Mineirão. Mais uma vez, a campanha ficou aquém da grandeza e da pretensão do clube, que resultará no terceiro ano disputando a Segunda Divisão. Com o empate diante do Sampaio Corrêa em 1 a 1, a chance de queda à Série C é de apenas 0,002%, segundo o Probabilidades no Futebol da UFMG. Possibilidade que pode ser zerada nesta sexta-feira (19), dependendo do que ocorrer no encerramento da 37ª rodada.

“Tem de cair o mundo para, pela primeira vez na história, um time com 47 pontos ser rebaixado”, exagera o técnico Vanderlei Luxemburgo, ao avaliar a pontuação da Raposa.

Apesar da remota chance matemática de queda, o clima da Toca II é de férias, com o pensamento já voltado para a próxima temporada.

“Tudo passa pelo transfer ban (impedimento imposto pela Fifa de fazer contratações por causa de dívidas em negociações passadas), mais uma vez. Sem ele, nada acontece. Precisamos ter esse transfer ban muito rápido para ir ao mercado, agilizar e contratar um time de Primeira Divisão, jogando a Segunda Divisão como ela é. Temos de nos preparar para uma Segunda Divisão muito dura”, adverte Luxemburgo.

O treinador ainda não sacramentou a permanência para a temporada 2022, mas adianta que a negociação está bem adiantada, bem como o programa de trabalho.

“Com respeito a temporada seguinte, vai ser feita a partir do momento que tiver o transfer ban pago. O planejamento já está pronto, não vou montá-lo a partir de hoje. Já vem sendo confeccionado há muito tempo e estamos só esperando a oportunidade para colocá-lo em prática. Em relação à minha renovação, está sendo encaminhada”, diz.

Despedidas no Mineirão

O confronto de domingo diante do Náutico, será o último da Raposa na temporada e o treinador conta com a presença da torcida. “Vamos ter a casa cheia e gostaria de convidar o torcedor. Vai ter a despedida do Rafael Sóbis, do Ariel Cabral, e a oportunidade de buscar mais um resultado positivo”, aponta Luxemburgo.

O atacante anunciou a aposentadoria após a vitória sobre o Brusque por 2 a 0, pela 35ª rodada. Ele não entraria mais em campo, mas foi convencido a fazer a despedida oficial diante da torcida. Em relação ao volante argentino, o contrato dele se encerra no fim de dezembro e não será renovado.

Fonte: O Tempo