Daniel Cady apaga fotos com Ivete Sangalo das redes sociais e preocupa fãs

Daniel Cady deletou fotos com Ivete Sangalo de seu perfil do Instagram e deixou os fãs preocupados nesta sexta-feira (19) sobre rumores de um possível término do relacionamento do casal.

Na página da cantora, a ausência de cliques do marido também chama atenção, já que desde agosto o nutricionista não aparece em publicações dela.

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, Cady teria apagado as fotos com a esposa, incluindo as em clima de romance na viagem do casal a Trancoso, em outubro.

A assessoria de imprensa de Ivete Sangalo afirmou que nunca comenta a vida pessoal da artista.

Fonte: O Tempo