Depois de 15 anos, Óscar Tabárez é demitido do comando da seleção do Uruguai

Após 15 anos, chegou ao fim a história de Óscar Tabárez na seleção do Uruguai. A Associação Uruguaia de Futebol anunciou, na tarde desta sexta-feira, a demissão do treinador, de 74 anos, e de toda sua comissão técnica. As três derrotas consecutivas, que deixaram a celeste fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, foram cruciais na tomada de decisão.

“Expressamos o nosso respeito e reconhecimento ao profissionalismo e dedicação ao longo do processo de trabalho e pelo legado incomensurável que esta frutífera etapa deixa para a história da seleção. O Comitê Executivo da AUF tomou esta difícil decisão em virtude das atuais circunstâncias, comprometido com o futuro próximo e com a obtenção dos resultados que todos esperamos”, diz uma parte do comunicado.

Óscar Tabárez, carinhosamente chamado de maestro, recolocou o Uruguai dentre as principais potências do mundo. Chegou a ficar em quarto na Copa do Mundo de 2010 ao cair na semifinal diante da Holanda, por 3 a 2, e perder a disputa pelo terceiro lugar para a Alemanha pelo mesmo placar. Como conquista, levantou o caneco da Copa América de 2011.

“Expressamos enfaticamente que esta decisão não implica ignorar a importante contribuição de Tabárez ao futebol uruguaio. Saudamos e reconhecemos as fundamentais conquistas esportivas obtidas nestes 15 anos, que colocaram novamente o Uruguai nos primeiros lugares do futebol mundial”, completou a AUF.

Antes mesmo da saída de Tabárez alguns nomes vinham sendo cotados na celeste, dentre eles, o de Diego Aguirre, treinador do Internacional. O fato é que quem assumir não terá vida fácil para levar a seleção para a Copa do Mundo.

O Uruguai é apenas o sétimo colocado, com 16 pontos, um a menos do que Colômbia, quarta colocada, e Peru, em quinto. O próximo confronto é fora de casa, diante do Paraguai, em janeiro

