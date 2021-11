Dupla usava horário de almoço no trabalho para furtar residências em BH

Uma dupla especializada em assaltar apartamentos em Belo Horizonte foi identificada e presa pela Polícia Civil. O resultado da investigação foi apresentado nesta sexta-feira (19) e um detalhe curioso chamou a atenção para o modo eles agiam: os crimes eram cometidos, geralmente, durante o intervalo de almoço de um dos suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, a dupla foi identificada pelas digitais deixadas no último furto, cometido no dia 11 de setembro deste ano. O alvo foi um apartamento no bairro São Pedro, região Centro-Sul de BH, onde os criminosos deixaram um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil. Eles se aproveitaram da ausência do morador e do conhecimento do local, já que um imóvel no mesmo prédio já havia sido furtado anteriormente.

“Em um primeiro levantamento nos identificamos que já havia uma tentativa desses mesmos suspeitos no dia anterior, mas que foi frustrada por um morador, e antes disso eles já tinham feito um furto em outro imóvel, cerca de 10 dias antes. Como esse último local estava preservado, conseguimos colher as digitais e através de um cruzamento de dados chegamos a identificação dessas duas pessoas”, explica o delegado Guilherme Santos.

Ainda segundo o delegado, o modo de agir dos suspeitos é semelhante a outros dez casos que já estavam sendo investigados desde o início do ano. “São crimes que já estavam acontecendo sempre da mesma forma. Um carro para na porta, dois indivíduos descem, tocam os interfones para identificar qual apartamento está vazio, arrombam o portão e destroem as câmeras de segurança. A partir daí eles adentravam nos apartamentos e cometiam o crime”, detalha o delegado.

Além da semelhança na forma de atuar, os casos também aconteciam em endereços próximos em bairros como Luxemburgo, Vila Paris e Santo Antônio. Os alvos eram prédios que não tinham porteiro. Além da região Centro-Sul, a polícia acredita que imóveis na região da Pampulha também tenham sido furtados pela mesma dupla identificada.

Os crimes aconteciam sempre no início da tarde e também nos finais de semana.

Os suspeitos

A dupla responsável por invadir os prédios foi alvo de mandado de prisão preventiva. Um dos suspeitos, de 24 anos, trabalhava em uma marmoraria na cidade de Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o delegado Guilherme Santos, esse seria o álibi utilizado por ele para não ser associado aos furtos.

“Quando chegamos a esse indivíduo, a primeira coisa que ele nos disse é que trabalhava, e que não teria como cometer os crimes nesse horário, inclusive com tudo registrado na folha de ponto. Mas ao ser confrontado com a informação da digital na cena do crime, ele alegou que só responderia em juízo e se calou”, diz Guilherme.

O outro suspeito, de 28 anos, possui 52 ocorrências na polícia, incluindo crimes como homicídio. Ele foi preso em Belo Horizonte.

A investigação agora será focada em uma terceira pessoa que seria o motorista do veículo utilizado. Além dele, a polícia suspeita que outros cinco indivíduos teriam ligação com os crimes, ajudando a captar os produtos roubados e revender a mercadoria.

Dos apartamentos foram levados televisores, computadores, joias e até dinheiro em moeda estrangeira. Nenhum desses itens ainda foi encontrado pela polícia.

Fonte: O Tempo