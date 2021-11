Enem 2021: O TEMPO e Chromos vão divulgar gabaritos extraoficiais das provas

Nos próximos dois domingos, dias 21 e 28 de novembro, vão acontecer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para que os alunos não precisem ficar ansiosos até sair o resultado oficial, O TEMPO e o Chromos – Colégio e Pré vão unir forças para divulgar o gabarito extraoficial da prova.

É o segundo ano consecutivo que essa união acontece.

A equipe de professores especialistas em Enem da instituição, além de fechar e lançar as respostas, gravará vídeos, em tempo real, resolvendo e comentando todas as questões. O Gabarito Chromos Enem, como é conhecida a ação, reúne mais de 100 professores de diversas áreas do conhecimento, todos especializados no exame nacional.

“O Chromos é líder em aprovação na universidade com melhor ensino do Brasil, segundo o RUF (Ranking Universitário Folha), a UFMG, e responsável por 1 em cada 5 aprovados na instituição federal”, informa a instituição em nota.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que 3,1 milhões de pessoas se inscreveram para a prova do Enem deste ano. Dessas, 68,8 mil farão a prova em modalidade digital e, o restante, na impressa.

Confira a programação do Gabarito Chromos Enem

• 17 a 21 novembro: inscrição para receber o gabarito em 1ª mão: chromos.com.br/enem

• 21 de novembro: publicação do gabarito, a partir das 18h30, das respostas do 1º dia de prova com todas as questões em vídeo. A partir das 20h00, Live com os professores do Chromos, repercutindo todo o 1º dia de provas.

• 22 a 27 de novembro: matérias com análise das áreas e principais questões da prova.

• 28 de novembro: publicação, a partir das 18h00, das respostas do 2º dia de prova com todas as questões em vídeo. A partir das 20h00, Live com os professores do Chromos, repercutindo o 2º dia de provas.

• 29 de novembro: confira o gabarito completo com todas as questões comentadas do 1º e do 2º dia de provas.

• 01 de dezembro: previsão de divulgação do gabarito oficial do ENEM 2021 pelo Inep.

Aulão Final foi realizado nessa segunda-feira

Na última segunda-feira (15), o Aulão Final, do Chromos Colégio e Pré, foi realizado na sede do Grande Teatro do Palácio das Artes. Foram oito professores especialistas no exame, divididos em quatro duplas que representam as áreas de conhecimento da prova, que apresentaram aulas expositivas e interativas. O conteúdo está disponível em transmissão no Portal do Aluno, plataforma própria do Chromos Colégio e Pré.

