“Estamos focados em não ter greve de transporte público”, afirma Kalil

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) vai fazer mediação para evitar greve dos motoristas de ônibus da capital para que não haja uma solução entre o sindicato patronal e os trabalhadores do transporte público da capital. O assunto será debatido nesta segunda-feira, dia 22, mesma data em que estava marcada a greve anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH).

Durante coletiva de imprensa ne tarde (19), o prefeito Alexandre Kalil (PSD, afirmou que a expectativa é de que o movimento seja suspenso a partir da mediação do TRT. “Nós convocamos a reuniões, porque o assunto greve de transporte público é um assunto gravíssimo, afirmou.

“Não é assunto da prefeitura, nós estamos intermediando para que se resolva o problema entre o Setra BH e os trabalhadores que, nós temos que entender que o momento é difícil para todo mundo”, explicou o prefeito.

Participaram do encontro na sede da prefeitura o vice-prefeito Fuad Noman; o procurador-geral do município Castellar Guimarães Filho; o presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de BH (BHTrans), Diogo Prosdocimi; o secretário de Obras e Infraestrutura Josué Valadão; o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) Raul Lycurgo e membros do TRT.

O prefeito alegou que a reunião demorou, porque além do CEO foi convocado também o dirigente do Setra e ambos demoraram a chegar. Além disso, Kalil disse que foi necessário entrar em contato com o presidente e vice-presidente do TRT e que a conversa girou entorno do que pode ser feito para não pesar na tarifa. “Mas nada foi resolvido. Estamos focados em não ter greve de transporte público em Belo Horizonte, afirmou.

Sobre eventual greve, avaliou. “Não tem ninguém pra pagar essa conta não. É a população de Belo Horizonte que vai pagar a conta do desconforto da greve”.

REAJUSTE DA TARIFA

Sobre o reajuste de tarifa, o prefeito Kalil disse que não é assunto para agora. “No momento em que nós estamos com a faca no pescoço, que a população está com a faca no pescoço, nós não podemos admitir discutir reajuste antes de discutir contrato. Nós temos que acabar com a greve”.