Galo enfrenta o Juventude em busca da quinta vitória seguida

O Atlético enfrenta o Juventude neste sábado (20), às 19h, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder com oito pontos de vantagem sobre o Flamengo, o Galo tenta a quinta vitória consecutiva para se manter como principal candidato ao título.

Com 71 pontos, o Atlético pode até mesmo ser campeão na próxima semana. Mas para isso, ainda precisaria ganhar do Palmeiras na terça-feira (23) e torcer para o Flamengo ser derrotado por Internacional e Grêmio nos próximos quatro dias.

O Atlético vive um de seus melhores momentos na temporada. Mesmo sem apresentar um futebol de primeira linha, o time alvinegro encontrou vitórias importantes sobre Grêmio, América, Corinthians e Athletico-PR. O último tropeço aconteceu em 30 de outubro, quando perdeu por 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã.

Para essa partida, o técnico Cuca ainda não sabe se poderá contar com Nacho Fernández, que está fora há três partidas por causa de desconforto muscular. A tendência é de entrar em campo com a seguinte escalação: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa e Keno.

Do outro lado, o Juventude também vive boa fase. Com três vitórias consecutivas -sobre Internacional, Chapecoense e Fluminense-, o time gaúcho deixou a zona de rebaixamento e agora está em 15º lugar, com 39 pontos. A equipe do técnico Gaúcho somou 11 dos últimos 15 pontos disputados.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (20)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

VAR: Péricles Bassols (SP)

Transmissão: Premiere

