Galo: veja os desfalques do Juventude para jogo no Mineirão

Atlético e Juventude se enfrentam neste sábado (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, com casa cheia. Enquanto o Galo segue na corrida pelo título, o Juventude quer se garantir na Série A. O time gaúcho terá dois desfalques para esta partida, ambos por “culpa” do Atlético.

O zagueiro Vítor Mendes e o meia Guilherme Castilho são jogadores do Galo, que foram emprestados ao Juventude e, por causa da cláusula contratual, ficam de fora deste confronto contra o líder. O defensor é titular da equipe de Jair Ventura e balançou as redes nas duas últimas partidas. Castilho também faz parte do time principal.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de duas peças importantes contra o Atlético. O lateral-direito Michel Macedo e o atacante Sorriso voltam após cumprirem suspensão diante do Fluminense. Na 15ª posição, o Juventude tem 39 pontos, três a mais do que o Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento.

Juventude Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno. Técnico: Jair Ventura

Fonte: O Tempo