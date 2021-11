Gestor do Ituano fala de administração profissional e decisão da Série C. Veja!

Gestor do Ituano Futebol Clube, Paulo Silvestri foi o entrevistado desta sexta-feira (19) no Super FC, da Rádio Super 91,7 FM. O dirigente explicou a administração profissional que está por trás das recentes conquistas do clube, campeão paulista em 2014, promovido da Série D em 2019 e finalista da Série C em 2021. Neste sábado, Ituano e Tombense decidem a terceira divisão nacional em Itu-SP, após empate em Tombos por 1 a 1.

Silvestri explica que, após período de muitas dívidas, o clube iniciou um trabalho profissional de gestão em 2010, em projeto que teve a participação do ex-atleta Juninho Paulista, hoje coordenador de Seleções na CBF. Ele conta que a filosofia implantada diz respeito a gerir uma agremiação esportiva “utilizando os preceitos e regras de uma empresa, como planejamento e disciplina financeira, em primeiro lugar”.

“Eu entrei em 2013. Em 2019 o Juninho (Paulista) precisou sair e eu fiquei à frente do clube, mas a filosofia é a mesma. Não existe fórmula mágica ou atalho, eu acredito muito que o sucesso, tanto em uma empresa normal quanto no futebol, ele vem depois de muito trabalho e consistência. Um dos problemas no futebol, geralmente, é que as gestões não têm muita sequência”, explica Silvestri.

Junto do Tombense, que enfrenta na final, do Criciúma e também do Novorizontino, o Ituano chega à Série B do Brasileirão, onde vai encontrar maiores desafios, mas também espera maior receita. “Neste processo de gestão profissional, o primeiro trabalho foi parar as dívidas que ficaram de outras gestões. Depois, criamos infraestrutura nas categorias de base, nos tornamos um clube formador de atletas para o time de cima e buscamos novas formas de investimento e financiamento”, conta.

“Entramos na Série B, que tem uma condição financeira muito melhor que a Série C, que é deficitária. Esperamos encontrar uma estabilidade financeira maior no ano que vem. Sabemos que jamais poderemos ficar no mesmo nível dos clubes gigantes que estão na Série B. Então, tem que ter sabedoria na hora de contratar e na hora de fazer a gestão para transformar um orçamento um pouco menor, em uma eficiência maior dentro de campo”, projeta Paulo Silvestri.

O dirigente também fez questão de pregar respeito ao Tombense, adversário na luta pelo título da Série C neste sábado e que também desenvolveu um modelo vitorioso de gestão longe dos holofotes de grandes centros do futebol nacional, em projeto que envolve o empresário Eduardo Uram. “São pessoas muito certas, um clube muito organizado. Já fizemos negócios com eles. Um clube que também é gerido como uma empresa, preza pela boa organização. A gente tem uma boa afinidade com eles. Agora, dentro de campo, é outra coisa”, conclui o dirigente.

Assista a entrevista completa com Paulo Silvestri, gestor do Ituano, no Super FC:

