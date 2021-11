Polícia Civil estoura cassino no bairro Serra, em BH

Por fora, portas de loja e aparentemente nenhuma suspeita. Do lado de dentro, máquinas caça-níquel e toda a sorte de apostas que aconteciam ilegalmente. Esse foi o cenário encontrado pela Polícia Civil durante a operação ‘Las Vegas I’, que teve os resultados apresentados sexta-feira (19). O cassino encontrado pelos investigadores funcionava no bairro Serra, região Centro-Sul de BH, e já estava sendo monitorado há mais de dois meses.

Durante a operação, três funcionários do cassino e dois apostadores foram detidos. Um dos trabalhadores chegou a fugir pelo basculante do banheiro no momento em que o imóvel foi invadido pela polícia, mas duas horas depois ele foi reconhecido e preso quando voltou ao mesmo local para buscar o carro.

Segundo o delegado Daniel Guimarães, o cassino possuía uma estrutura de alto padrão, com máquinas semelhantes às utilizadas em Las Vegas. “Nós deparamos com uma estrutura inimaginável, pela característica que o lugar se apresentava. Era um ambiente interno composto por um imenso salão com 62 máquinas caça-níqueis de dois metros de altura, em uma área residencial”, descreveu o delegado

O local foi invadido pela polícia na quinta-feira, por volta das 14h. O cassino funcionava na rua dos Dominicanos, quase na esquina com a avenida Afonso Pena. Além das máquinas apreendidas, a polícia também recolheu cerca de R$ 4 mil em espécie.

O próximo passo da investigação, segundo o delegado Daniel, será identificar quem estaria por trás da operação do cassino. “O jogo de azar é uma contravenção penal, mas ligada ao jogo existem diversos outros crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa, que são de alto poder ofensivo e isso precisa ser combatido”,explica.

Os funcionários presos foram ouvidos e liberados no mesmo dia. Nenhum deles detalhou como funcionava o esquema. “Infelizmente nesse tipo de crime, impera a lei do silêncio”, pontua Daniel.

Tolerância zero

A coordenadora da Delegacia Adjunta ao Juizado Especial Criminal (Deajec), delegada Cristina Lopes, destaca que a ação faz parte de uma nova metodologia de tolerância zero contra esse tipo de crime. “Essa é apenas a primeira fase de ações que daremos continuidade nos próximos meses, com investigações qualificadas e pontuais”, adiantou.

Para o chefe do 1º Departamento de Polícia Civil em Belo Horizonte, delegado Arlen Bahia, o apoio da população é fundamental. “A operação Las Vegas I teve início a partir de uma denúncia anônima e, após quase dois meses de investigações, alcançamos êxito em desmantelar esse esquema. Pedimos à população que continue a contribuir com o trabalho policial por meio dos canais de denúncia, o 181 e o 197. Todo o sigilo é garantido”, concluiu.

