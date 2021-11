Presidente do Galo garante que Hulk vai ficar até 2023

Enquanto aguarda para comemorar o título de campeão brasileiro, o torcedor do Galo vem recebendo uma boa notícia atrás da outra. Ontem, o presidente do clube, Sérgio Coelho, anunciou que o contrato do atacante Hulk será renovado até o fim de 2023. Tenho certeza que não foi difícil chegar ao acordo. Desde que chegou ao Galo, o atacante sempre mostrou muito comprometimento, entrega e carinho pelo clube alvinegro. Já cansei de tecer elogios a ele, tanto aqui neste espaço quanto nos microfones da rádio Super 91,7 FM, principalmente pelo seu comprometimento com a torcida e com a camisa que veste. Quantas vezes a gente já viu jogador chegar aqui, colocar o salário no bolso e não se importar de fato com o Galo. Hulk preenche todos os requisitos que o atleticano gosta. Ele dá o sangue em campo. Além da sua qualidade técnica, que está sendo importantíssima para a campanha do time, ele é um líder e um exemplo durante os jogos. Ótima notícia para o torcedor. Uma abraço!

Fonte: O Tempo