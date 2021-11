Reforço de vacina estará disponível em Betim para adultos entre 18 e 59 anos

Os moradores de Betim começam o fim de semana recebendo uma boa notícia. Nesta sexta-feira (19), durante uma live nas redes sociais, o prefeito de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), anunciou que, a partir da próxima segunda-feira (22), toda a população adulta da cidade com idade entre 18 e 59 anos poderá receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. No entanto, estão elegíveis para o reforço somente aqueles que tomaram a segunda dose, independentemente de qualquer marca, ou a dose única da Janssen até 30 de junho deste ano.

A dose adicional era recomendada apenas para quem tinha mais de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos, com um intervalo de seis meses. Com a mudança, a dose de reforço já pode ser aplicada após cinco meses da aplicação da segunda para todo o público adulto. “Todos que estão dando entrada no Cecovid são aqueles que não atenderam o nosso chamado para a vacina. Gente que já deveria ter tomado a dose de reforço, a segunda dose ou até mesmo a primeira. Por isso, quem já tomou a vacina, de qualquer marca, há mais de cinco meses, deve procurar uma unidade de saúde a partir de segunda”, disse o prefeito.

A vacinação desse grupo será realizada nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h. Para receber a terceira dose, é necessário apresentar um documento de identidade, o CPF, o cartão de vacina com o registro da segunda dose e o Cartão SUS.

Oportunidade para trabalhadores

Na quarta (24) e na quinta (25), as UBSs do município funcionarão até as 20h para atender o público que deve tomar a terceira dose. A flexibilização do horário visa contemplar os trabalhadores que têm dificuldades de procurar uma unidade no horário comercial.

Fonte: O Tempo