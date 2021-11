Resultado do cadastramento escolar em BH tem nova data e vai sair em dezembro

Os pais de alunos de com idades entre 0 a 2 anos da rede municipal de educação de Belo Horizonte devem ficar atentos a nova data do resultado do cadastramento escolar que será divulgado no dia 27 de dezembro e não mais no dia 22 de novembro conforme havia sido anunciado inicialmente.

A matrícula poderá ser efetivada até o dia 14 de janeiro. Após ver o resultado do cadastramento, o responsável deve clicar em um link para aceitar a matrícula. As vagas saem para a escola mais perto do endereço do candidato. A vaga só é garantida com a confirmação da matrícula.

As famílias que possuem dificuldade no acesso à internet ou que precisam de auxílio para acessar o resultado do cadastro escolar 2022 poderão contar com a central de atendimento da Secretaria Municipal de Educação. Esse atendimento está sendo realizado por telefone de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e de 13h às 17h.

Os telefones disponíveis para atendimento são:

3246-6642; 3277-9078; 3277-8876; 32774935; 3277-9901; 3277-4732; 98646-3966; 3246-8513; 3277-7654; 3277-7386; 99913-4469; 3277-7015; 3277-7441; 99224-0731; 3277-8895

Fonte: O Tempo