Tchê Tchê, do Galo, manda recado sobre vacinação: ‘tá esperando o quê?’

Enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e de outras cidades brasileiras tentam achar meios para incentivar a vacinação contra a Covid-19 na população, o volante do Atlético, Tchê Tchê, usou de sua influência nas redes sociais para deixar um recado a quem ainda não se imunizou contra a doença.

Em sua conta no Twitter, que tem 41 mil seguidores, o jogador do Galo publicou uma foto, de cara fechada, durante um dia de treinamento na Cidade do Galo e escreveu a frase: “Vendo você que não quer tomar a segunda dose. Vacine-se! Tá esperando o quê?” e também usou a hashtag #VacinaSalvaVidas.

Vendo você que não quer tomar a segunda dose. Vacine-se! Tá esperando o que? #VacinaSalvaVidas pic.twitter.com/gCMaQqsk7Q — Tchê Tchê (@tchetche) November 19, 2021

Com ingressos já esgotados, o Galo entra em campo neste sábado (20), contra o Juventude, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Mais de 60 mil torcedores são esperados no Gigante da Pampulha para acompanhar o jogo do líder do Brasileirão.

Seguindo os protocolos da PBH, o torcedor precisa apresentar o comprovante de imunização completo (duas doses ou única) ou, aqueles que ainda não completaram o esquema de vacinação contra a Covid-19, precisam levar exame negativo da doença (PCR ou antígeno) feito até 72 horas antes do jogo.

Fonte: O Tempo