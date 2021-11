Uberaba: PRF prende jovem de 21 anos transportando 120 kg de maconha

Droga foi apreendida em Uberaba | Foto: PRF/Divulgação

Uberaba, Minas Gerais. No dia 19 de Novembro de 2021, por volta de 00h30, no Km 814 da BR 262, município de Uberaba, Policiais Rodoviários Federais realizavam ronda quando verificaram que um automóvel transitava pela rodovia com velocidade incompatível com a condição climática de chuva.

O veículo, um VW/Gol de cor prata, era conduzido por um homem de 21 anos idade.

Durante a abordagem o condutor empreendeu fuga sendo parado somente alguns quilômetros à frente.

Dentro do veículo foram encontrados vários tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 120Kg.

O envolvido informou que pegara a droga em Campo Florido e teria como destino a cidade de Uberaba.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao envolvido pelo crime de Tráfico de Drogas e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em Uberaba.