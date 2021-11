Van de acidente no Anel Rodoviário, em BH, levava família para aeroporto

A van que se envolveu em um acidente na madrugada desta sexta-feira (19) no Anel Rodoviário de BH transportava amigas e parentes que iriam viajar para Foz do Iguaçu, no Paraná. Das 12 pessoas que estavam no veículo, quatro morreram e outras duas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a van seguia para o Aeroporto de Confins, na região Metropolitana de BH, onde os passageiros iriam embarcar rumo ao Paraná, para uma reunião familiar. Dentro do veículo estavam 10 mulheres e dois motoristas, um deles faleceu.

Ainda de acordo com a polícia, a van acertou a traseira de um caminhão que estava parado na faixa da esquerda, próximo ao viaduto da avenida Carlos Luz, na altura do bairro Caiçara, região Noroeste de BH.

O motorista do caminhão não ficou ferido. Ele vinha de São Paulo e seguia para Vitória transportando uma máquina secadora de café.

Quem estava na van conta que estava chovendo na hora da batida, que ocorreu por volta das 5h. Para dificultar a visibilidade, o caminhão estava mal sinalizado.

O motorista, Antônio Pereira dos Santos, foi encaminhado ao Detran da Polícia Civil.

