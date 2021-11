Veja o que fazer em BH neste fim de semana

Cada vez mais a agenda cultural em Belo Horizonte está se normalizando e, com isso, a cidade fica repleta de atrações para todos os gostos e bolsos. Confira o que tem pra fazer no fim de semana de 19 a 21 de novembro na cidade.

Sexta 19/11

*Cabaré das divinas tetas

O Cabaré das Divinas Tetas – plataforma de criação fundada por palhaças e drags de diversos coletivos de Belo Horizonte, que tem em comum a pesquisa das comicidades femininas – realiza neste fim de semana (de 19 a 21), temporada de apresentações. Durante três noites, o público assiste a um show de variedades transfeminista que reúne números de circo, teatro e dança, com foco nas comicidades femininas. Em cena, palhaças e drags do cabaré se encontram com mulheres cis, trans, pessoas não binárias e LGBTQIAP+ dos coletivos Calcinha de Palhaça, Academia Transliterária, Bacurinhas e Coletivo Manas, para debater gênero, maternidade, sexualidade e transfeminismos.

Quando? Sexta (19), às 19h30;, sábado (20), às 19h e domingo (21), às 18h

Onde? Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro)

Quanto? Ingressos: R$10 (inteira) e R$5 (meia entrada para idosos e estudantes)

Gratuito para pessoas trans, travestis e não-binários. Vendas pelo SYMPLA e na bilheteria da FUNARTE

Mais informações: Facebook e instagram: @cabaredasdivinastetas

*Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto está de volta a BH neste fim de semana e faz apresentação única de seu novo e elogiado show. Acompanhando-se ao violão, e apoiando-se em um estruturado roteiro musical, a artista mostrará canções icônicas de sua autoria e que marcaram a sua carreira; composições recentes, entre elas “Flor Encarnada”, “Dois de Junho” e “Veneno Bom” — que foi a composição premiada com Menção Honrosa no International Songwriting Competition (ISC) deste ano; temas inéditos e releituras inusitadas.

Quando? Sexta (19), às 21h

Onde? Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537, Centro)

Quanto? Ingressos:

Plateia 1 = R$ 170 (inteira)

Plateia 2 = R$ 160 (inteira)

Plateia Superior = R$ 120 (inteira)

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do teatro e pelo site www.eventim.com.br

Mais informações: (31): 3236-7400)

*”Tributo a John Lennon com Bruce Gomlevsky”,

O projeto Teatro em Movimento, no ano em que completa 20 anos, abre a programação presencial de 2021 realizando, em parceria com o Sesc Palladium, o show “Tributo a John Lennon com Bruce Gomlevsky”. A apresentação traz 25 canções em ordem não cronológica que compõem um significativo painel da obra de John Lennon à frente dos Beatles e em sua carreira solo, permeado por textos da dramaturga Daniela Pereira de Carvalho, escritos a partir de vasta pesquisa realizada em entrevistas, cartas e material biográfico do artista. Os arranjos são de Francisco Eiras e José Wellington, que está no palco e executa todas as canções ao vivo.

Quando? Sexta (19), às 20h

Onde? Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro ou Av. Augusto de Lima, 420, Centro)

Quanto? Ingressos: R$50 (inteira) e R$25 (meia entrada)

Pontos de venda: Bilheteria do Sesc Palladium, local do show:

Sesc Palladium Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro – BH ou Av. Augusto de Lima, 420, Centro – BH

Venda on line pelo link: /bileto.sympla.com.br/event/69473/d/112315/s/656899

Mais informações: (31) 3270-8100

*Espetáculo “Partidas”, com Teatro da Pedra

O grupo Teatro da Pedra apresenta a peça “Partidas”. O espetáculo traz para a cena a trajetória de personagens e suas lembranças da vida na roça e os desafios da cidade grande. As cenas foram baseadas nas histórias de mulheres do interior de Minas e contam histórias de partidas, chegadas e de amores vividos pelo caminho. É um convite ao reencontro. O evento foi selecionado pela Convocatória de Programação do Memorial Vale 2021 e integra o projeto “Gerais, Cultura de Minas”, do Memorial Vale. Criado em 2015, o Grupo Teatro da Pedra, sediado na Cidade de São João del-Rei (MG), cria espetáculos teatrais promovendo o acesso à arte em cidades da região.

Quando? Sexta (19), às 18h

Onde? No YouTube do Memorial Vale

Quanto? Gratuito

Mais informações: memorialvale.com.br e facebook.com/memorialvale

Sábado (20/11)

*Banda Groovin Mamma celebra 5 anos de carreira com show no Jack Rock Bar

Em comemoração aos seus cinco anos de carreira, a Banda Groovin Mamma apresenta show único neste sábado (20), no palco do Jack Rock Bar. Conhecido na cena musical belo-horizontina por sua verve roqueira, o quinteto vai mostrar um repertório misto com sucessos do Blues, Soul, R & B e rock’n’roll em roupagem moderna. Ao vivo, o conjunto formado Rafaela Magalhães (vocais), Aldrin Salles (bateria), Fred Sasso e Gustavo Santiago (guitarras) e Gabriel Moura (baixo) vai receber ainda convidados especiais, como Bauxita e Vinícius Pessoa, do Rock Machine; Elvis Krause e Nathan Augusto, do Velotrol, e Lorena Amaral, do Divas do Rock.

Quando: Sábado (20), a partir das 21h

Onde: No Jack Rock Bar (Av. Contorno, 5623 – Funcionários)

Quanto: R$ 30 (link para compra: https://bit.ly/3kJ2W4o)

Mais informações: @groovinmamma | @jackrockbar

*10º Cinecipó – Festival do Filme Insurgente

De 20 a 30 de novembro, acontece o 10º Cinecipó – Festival do Filme Insurgente (edição Serra do Cipó), online e gratuito, em cartaz no site www.cinecipo.com.br. Serão exibidos cerca de 40 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, e debates com os realizadores. Em tempos políticos e sociais sombrios no Brasil e no mundo, o 10º Cinecipó busca ressaltar as questões políticas presentes nas telas, assumidas em concepção plural, bem como as linhas de fuga vislumbradas contra tudo aquilo que constitui violência e opressão.

Quando? De 20 a 30 de novembro. Aula aberta com José Cury e Alberto Álvares

Data: 30 de novembro, às 19h.

Onde? Online (www.cinecipo.com.br)

Quanto? Gratuito

Informações: www.cinecipo.com.br

*Maitê Proença apresenta “O Pior de Mim”

Maitê Proença traz para Belo Horizonte sua peça “O Pior de Mim”, obra destacada entre as melhores de 2020 pelo jornal O Globo e pelo portal Observatório do Teatro e indicada ao Prêmio Arcanjo de Cultura. O evento faz parte da Mostra Cine Brasil de Teatro e conta com interpretação de libras. Esse é um trabalho onde Maitê revisita a história de sua vida, desde a infância até os dias de hoje. Ela faz, em cena, uma reflexão sobre como sua conturbada história familiar repercutiu na vida pessoal e carreira, os eventuais bloqueios desenvolvidos e tudo que precisou fazer para se libertar. Na peça, é possível ver as circunstâncias que lhe foram impostas em cruzamento com as armadilhas que ela mesma se impôs para se defender: “Apresento a você a parte mais escondida de mim, aquela que nem eu tinha coragem de bisbilhotar. Mais do que nunca estamos de olho na vida do outro. Neste voyeurismo desenfreado, nos comparamos, para melhor compreendermos

Quando? Sábado (20), às 21h, e Domingo (21), às 19h.

Onde? Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro, BH)

Quanto? A programação será realizada em formato híbrido, e os ingressos presenciais estão disponíveis a R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada). Para assistir à transmissão, o valor é de R$10 (inteira) e R$5 (meia-entrada). Para ambos os formatos, a compra pode ser feita pelo site www.cinetheatrobrasil.com.br ou na bilheteria do teatro.

Mais informações: (31) 3201-5211 / www.cinetheatrobrasil.com.br

*Show “Renato Teixeira – Um poeta e um violão”

Um dos grandes artistas brasileiros e que soma já 50 anos de carreira, Renato Teixeira se apresenta neste sábado no Palácio das Artes. Trata-se de um espetáculo de alto teor poético, no qual lindas canções são mescladas aos deliciosos causos que Renato conta, em formato que toca o coração do público.No repertório, sucessos como “Romaria” (imortalizada na voz de Elis Regina), “Tocando em Frente” (parceria com Almir Sater, também gravada por Maria Bethânia), “Amora”, “Amanheceu”, “Peguei a Viola”, “Frete”, “Recado”, entre outras.

Quando? Sábado (20), às 21h

Onde? Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro)

Quanto? Plateia I: R$ 130 (inteira) / R$ 65 (meia); Plateia II: R$ 110 (inteira) / R$ 55 (meia); Plateia Superior: R$ 90 (inteira) / R$ 45 (meia)

Vendas: Online: www.eventim.com.br/artist/renato-teixeira/renato-teixeira-um-poeta-e-um-violao-3000029

Bilheteria do Palácio das Artes | Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro – BH/MG. Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos, das 17h às 20h.

Mais informações: (31) 3236-7400

*Lançamento Álbum “Antes da Palavra” com inéditas de Flávio Henrique

A letrista e compositora Clara Delgado lança o álbum “Antes da palavra” que revela ao público canções inéditas, em parceria com o músico Flávio Henrique (1968-2018), compostas entre 2016 e 2017, pouco antes do artista morrer. O lançamento ocorre em dois momentos: no dia 20 de novembro, sábado, às 20h, com audição, aberta ao público, – apresentada pelo cantor e ator Marcelo Veronez -, e no dia 23 de novembro, terça, no mesmo horário, em formato de Sarau – conduzido por Brisa Marques – com a presença de artistas convidados. A partir do dia 23, o disco estará em todas as plataformas digitais.

Quando? Sábado (20), às 20h

Onde? Plataforma Zoom, mediante retirada de ingresso gratuito no Sympla.

Quanto? Gratuito

Mais informações: @cla.radelgado (Instagram)

*#CCBBemCasa_”Os Pequenos Mundos”

Na reta final da temporada, agora o público pode assistir de graça ao espetáculo “Os Pequenos Mundos” – novo trabalho do premiado Eranos Círculo de Arte (SC) em cartaz na programação do #CCBBemCasa -, que convida crianças de todo país a uma aventura fantástica construída com caixas de papelão . A promoção é somente até 21 de novembro (domingo), e destina-se a crianças e instituições de todo país. Para o público em geral, a retirada gratuita de ingressos precisa ser feita pelo site www.bb.com.br/cultura. Já as instituições devem agendar sua participação pelo e-mail [email protected]

Quando? Sexta (19), às 15h, Sábado (20) e domingo (21), às às 15h e 17h. *As sessões de domingo terão acessibilidade com intérprete de libras e audiodescrição.

Por sessão: 15 inscrições para público em geral e 1 para instituições na plataforma zoom (Indicado para crianças de 3 a 8 anos)

Onde? Plataforma Zoom.Público em geral: no site www.bb.com.br/cultura. Instituições: agendamento pelo e-mail [email protected]

Quanto? Gratuito

Mais informações: Redes sociais @ccbbbh, @ccbbrj, @ccbbsp e @ccbbbrasilia e do grupo @eranoscirculodearte. SAC 0800 729 0722 – Ouvidoria BB 0800 729 5678

Domingo (21/11)

*Filme infantil “Ruth, A Menina Que Riu dos Reis”

O projeto “Leitura Galopante”, apresenta neste domingo (21), o média-metragem infantil “Ruth, A Menina Que Riu dos Reis”. Dirigido por Fábio Enriquez e com trilha sonora original do bandolinista e compositor Pedro Amorim, o filme mescla contação de histórias e teatro mambembe. O enredo é conduzido por Livramento – personagem que traz um livro na cabeça e a certeza de que ler liberta – que viaja por diversos lugares acompanhada de seu cavalo Colofão e uma charrete da leitura. Durante suas viagens, ela narra histórias delicadas e divertidas baseadas na vida e na obra da escritora Ruth Rocha – autora que mais vendeu livros infantis no país e que segue em atividade aos 90 anos de idade.

Quando: No domingo (21), às 17h

Onde: No canal do Youtube Livramento Conta (https://www.youtube.com/watch?v=MTgtNW2tRMw)

Quanto: Gratuito

*Final do Duelo de MCS Nacional 2020

Quase um ano após o esperado, o público finalmente saberá quem vai levar o título de campeã ou de campeão do Duelo de MCs Nacional 2020. 32 MCs, classificadas nas seletivas estaduais e na repescagem ao longo do ano passado, sobem ao palco em Belo Horizonte para disputar a final da maior batalha de rimas improvisadas do Brasil. A competição

Quando? Domingo (21), às 15h

Onde? Será realizada sem a presença de público e transmitida ao vivo pela TwitchTV (twitch.tv/familiaderua) da Família de Rua.

Quanto? Gratuito

Mais informações: www.duelonacional.com.br

*Show inédito Nath Rodrigues – 10 anos do Memorial Vale

Dentro do projeto Memorial Instrumental, a multi-instrumentista Nath Rodrigues faz show inédito no YouTube do Memorial Vale, em comemoração aos 10 anos do Memorial. A artista dedica o seu trabalho à música brasileira instrumental, à canção e à pesquisa dos efeitos da música sobre corpo-mente-espírito. A apresentação também celebra o Mês da Consciência Negra. O Memorial Instrumental tem a curadoria de Juliana Nogueira. Nath Rodrigues é multi-instrumentista, cantora, compositora e investigadora das artes. A artista dedica o seu trabalho à música brasileira instrumental, à canção e à pesquisa dos efeitos da música sobre o corpo-mente-espírito. Em julho de 2019, ela lançou seu primeiro disco solo: “Fractal”. O álbum é composto por 11 músicas inéditas.

Quando? Domingo (21), às 11h

Onde? YouTube do Memorial Vale

Quanto? Gratuito

*Hermanoteu na Terra de Godah com Os Melhores do Mundo

A Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, de Brasília, retorna a Belo Horizonte para única apresentação do aclamado espetáculo “Hermanoteu na Terra de Godah”, no dia 21 de novembro, domingo, às 18h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. A montagem traz a cena de quando Hermanoteu e Isaac, nos portões do Egito, anunciam o momento universalmente conhecido em que Moisés abre o Mar Vermelho ganhou a internet. Criada em 1995, reverenciada pelo público e ainda extremamente atual, essa despretensiosa sátira aos filmes sobre o Antigo Testamento se utiliza de notórios fatos e personagens históricos para fazer humor com o dia a dia da nossa realidade.

Quando? Domingo (21), às 18h

Onde? Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena 1.537, Centro)

Quanto? Ingressos: Plateia 1 – R$ 140 (inteira) / Plateia 2 – R$120 (inteira).

Plateia Superior – R$ 100 (inteira) . Venda de ingresso: https://www.eventim.com.br/artist/os-melhores-do-mundo/

ou bilheteria do Palácio das Artes

Mais informações: (31) 32377400

