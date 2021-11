Acidente entre carro e ônibus deixa idosa morta e criança de 6 anos ferida em MG

Um acidente entre um ônibus e um carro de passeio deixou uma idosa, de 65 anos, morta, na BR-040, em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais, neste domingo (21).

Três pessoas estavam dentro do carro, sendo um casal de idosos de 65 anos e uma criança de 6 anos. O motorista foi socorrido em estado grave e a menina, neta do casal, com lesões leves. A passageira de 65 anos morreu na hora.

O carro colidiu não lateral do ônibus, no sentido Rio de Janeiro. No veículo maior ninguém ficou ferido.

Fonte: O Tempo