América joga mal e cai diante do Fluminense no Maracanã

O América visitou o Fluminense neste domingo (21), em briga direta na tabela e possibilidade de encostar no G-6, zona da pré-Libertadores. Contudo, depois de um primeiro tempo muito ruim e uma segunda etapa um pouco mais agressiva, o Coelho foi batido pelo Tricolor por 2 a 0, no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique e Fred garantiram a vitória para os donos da casa.

Com o revés, o América interrompeu sequência de três partidas de invencibilidade e se mantém com 45 pontos, em décimo lugar. O Fluminense, por sua vez, chega aos 48, na sétima colocação.

Quarta-feira (1º/12), o América recebe a Chapecoense, às 21h, no Indepência. O time de Santa Catarina é o lanterna e já está rebaixado. Na quarta-feira (24), o Fluminense pega o Internacional, às 21h30, novamente no Maracanã.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, com o América sendo marcado com certa facilidade e o Fluminense sem velocidade para aproveitar as roubadas de bola. As duas equipes optaram por trocar passes no meio-campo, sem muita objetividade.

O Coelho não criou nenhuma chance que levasse perigo ao gol de Marcos Felipe, enquanto o Tricolor chegou algumas vezes, mas nada que assustasse Matheus Cavichioli. Foram nove finalizações dos donos da casa contra apenas uma da equipe mineira.

Quando o primeiro tempo se encaminhava para um insosso 0 a 0, o América facilitou a vida do Fluminense. Em cobrança de falta pela esquerda, os americanos se adiantaram para deixar o ataque carioca em impedimento, mas não deu certo. Após a bola ser alçada na grande área, cinco jogadores do Tricolor surgiram completamente livres na frente da meta alviverde. O zagueiro Nino rolou para Luiz Henrique que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, aos 43 minutos. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou o gol.

O capitão Juninho resumiu a atuação americana na primeira etapa com bastante propriedade. “Está faltando agressividade. A equipe não demonstrou o espírito de querer uma Libertadores. Essa não é a cara do nosso time”, criticou.

O América retornou do intervalo demonstrando mais vontade, brigando e tentando chegar com velocidade. Com postura agressiva, passou a dominar o Fluminense e buscar o gol. O confronto ficou mais aberto e interessante.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 0 AMÉRICA

Motivo: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Luiz Henrique, aos 43 minutos do prmieiro tempo; Fred, aos 37 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Alê e Juninho (América); André (Fluminense)

Árbitro: Héber Roberto Lopes

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Victor Hugo Imazu dos Santos

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; André, Yago Felipe e Martinelli (Nonato); Caio Paulista (Cazares), Fred (Bobadilla) e Luiz Henrique (Arias). Técnico: Marcão

AMÉRICA: Matheus Cavichioli, Patri, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon (Alan Ruschel); Lucas Kal (Yan Sasse), Juninho e Alê (Marcelo Toscano); Ademir, Zárate (Fabrício Daniel) e Felipe Azevedo (Carlos Alberto). Técnico: Marquinhos Santos

Fonte: O Tempo