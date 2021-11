América x Fluminense: onde assistir, escalações e tudo sobre a partida

América e Fluminense se enfrentam na tarde deste domingo (21), no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A. Os times brigam por uma vaga para a Copa Sul-Americana.

O Coelho vem de empate sem gols com o Atlético-GO na última quarta, quando conquistou os sonhados 45 pontos. Apesar do resultado, se manteve na 9ª colocação. O Fluminense foi derrotado pelo Juventude, por 1 a 0, na rodada passada; ocupa a oitava colocação com a mesma pontuação do América. Nos últimos cinco jogos, sofreu três derrotas e venceu dois jogos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e da Rádio Super 91,7 FM. O Show de Esportes da Super começa às 16h30, com apresentação e comentários de Dimara Oliveira, narração de Leo Campos e reportagens de Duda Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X AMÉRICA

Motivo: 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 17h (Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (CBF/SC)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (CBF/PR) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CBF/CE)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (CBF/GO)

América: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Alê, Juninho; Ademir, Felipe Azevedo, Zárate. Técnico: Marquinhos Santos.

Fonte: O Tempo