Atlético bate o Cruzeiro e é bicampeão do Campeonato Mineiro Feminino

O Atlético é o campeão do Campeonato Mineiro Feminino de 2021. Em clássico disputado no Mineirão neste domingo (21), as Vingadoras bateram as jogadoras do Cruzeiro por 1 a 0 e garantiram o título da competição. O gol que garantiu o campeonato para a equipe Alvinegra foi marcado por Dayana ainda no primeiro tempo.

Maior campeão mineiro, o Atlético agora soma oito conquistas do estadual, sendo o desta temporada o segundo consecutivo em cima do seu maior rival.

O jogo

O primeiro tempo foi muito disputado pelas duas equipes, que apesar de muita vontade tiveram dificuldades para chegar até o gol adversário. Com isso, a bola parada acabou sendo uma boa arma para os times.

E foi justamente em uma cobrança de falta que as Vingadoras abriram o placar. Em cobrança de falta aos 19 minutos, Aninha cruzou a bola na área cruzeirense sem grande perigo, porém a goleira Mary Camilo vacilou e Dayana ficou com o rebote para abrir o marcador no Mineirão: 1 a 0 para o Galo.

Após o gol a Raposa foi atrás de uma reação, porém não conseguia construir boas jogadas no ataque e foi para o intervalo com desvantagem no placar.

Precisando do resultado, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo com muita disposição, mas ainda pecando muito nas finalizações. Logo aos 13 minutos, Janaína recebeu sozinha na ala direita da área, mas acabou finalizando por cima do gol atleticano.

Nos minutos finais, a equipe celeste foi com tudo para o ataque. Em uma das melhores oportunidades, a zagueira Pires subiu livre após a cobrança de escanteio e cabeceou firme, porém viu a bola explodir na trave e sair pela linha de fundo.

Por fim, o Atlético segurou o resultado e sagrou-se bi-campeão do Mineiro em 2021.

