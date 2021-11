Botafogo vence o Brasil de Pelotas e conquista a Série B pela segunda vez

Com gol de Diego Gonçalves, o Botafogo venceu o Brasil de Pelotas no Bento Freitas e sacramentou a conquista do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, após cobrança de falta.

O Botagogo terminou a 37ª rodada com 69 pontos, cinco a mais que o vice-líder Coritiba, diferença que inviabiliza as chances matemáticas do Coxa ainda brigar pela taça. É a segunda vez que o Botafogo é campeão da Série B, a outra havia sido em 2015. Até aqui, a campanha do Botafogo soma 20 vitórias em 37 jogos, além de nove empates e oito derrotas.

Na última rodada, o time receberá a taça diante da sua torcida, no Nilton Santos, contra o Guarani. Lanterna da B, o Brasil fecha sua participação no torneio contra o CSA.

Rafael Navarro: nome do jogo e do campeonato

Navarro foi responsável pelo belo passe que resultou no gol de Diego Gonçalves, mais uma assistência para a coleção que o atacante tem nessa Série B. Foi o nono passe para o gol, além dos 14 gols que ele tem na competição. Navarro foi substituído na metade do segundo tempo para a entrada de Rafael Moura e saiu ovacionado pelos torcedores presentes no Bento Freitas.

Barreto: vendo a festa do vestiário

Expulso no segundo tempo por conta de uma falta em Poveda, Barreto foi o homem a menos no time botafoguense. Com o time estruturado, o desfalque não fez falta ao time, que conseguiu administrar o resultado apesar da desvantagem numérica.

Resultado amigo

O Botafogo conseguiu garantir o título da Série B hoje também graças ao resultado do CSA, que venceu o Coritiba por 1 a 0, impedindo assim as chances matemáticas do time paranaense em brigar pela taça na última rodada.

Consciência negra

Em ação pelo Dia da Consciência Negra, comemorado ontem (20), Botafogo mexeu em suas tradicionais listras para a partida de hoje para apontar as desigualdades causadas pelo racismo.

Cronologia do jogo

Aos 20 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta pelo lado esquerdo, Rafael Navarro rola a bola para Diego Gonçalves abrir o placar. Aos 12 do segundo tempo, o volante Barreto, do Botafogo, foi expulso por falta em Poveda. Além da expulsão, o lance quase resultou no empate xavante, com a bola chutada por Renatinho passando próxima da trave. No fim do segundo tempo, aos 49 minutos, Ronald ainda marcou o segundo gol botafoguense, mas o lance foi anulado.

