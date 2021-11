City vence o Everton por 3 a 0 e segue na briga pela liderança do Inglês

O Manchester City venceu o Everton por 3 a 0 na manhã deste domingo (21), em partida que abre a 12ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados por Sterling, Rodri e Bernardo Silva.

O City foi superior durante todo o confronto e se mostrou efetivo no setor ofensivo, num jogo de ataque contra defesa. Os Citizens abriram o placar aos 43 minutos com Sterling.

Na segunda etapa, o Manchester conseguiu ampliar a vantagem com Rodri, aos 9, e sacramentou a vitória com Bernardo Silva, aos 40.

Vale mencionar que Kevin de Bruyne foi desfalque na partida de hoje por ter testado positivo para a covid-19.

Com esse resultado, os comandados de Guardiola diminuem a distância para o líder Chelsea, com 26 pontos, e assume a vice-liderança da Premier League.

Já a equipe de Benítez segue na 11ª colocação, com 15 pontos em 12 jogos, e está há seis jogos sem vencer – dois empates e quatro derrotas.

O Manchester volta a campo na próxima quarta-feira, 24, contra o PSG, às 17h (de Brasília), pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Inglês, os Citizens pegam o West Ham no domingo, 28, às 11h (de Brasília). Já o Everton joga contra o Brentford, no mesmo dia e horário.

COMEÇO DO CITY

A equipe de Manchester começou a partida impondo mais seu jogo e circulando pelo campo de ataque, chegando a ficar com boa parte de seus jogadores no setor ofensivo. Nos primeiros dez minutos, o City chegou duas vezes com perigo ao gol de Pickford.

NOTÍCIA RUIM

Gray caiu no gramado sentindo dores e recebeu atendimento médico. O ponta-esquerda não conseguiu continuar na partida e Iwobi entrou no seu lugar, aos 15 minutos.

HOMENAGEM A AGUERO

A torcida do City fez uma homenagem e entoou o nome de Sergio Aguero, que sofreu um problema cardíaco recentemente e está se recuperando. Segundo a imprensa europeia, ele terá que se aposentar por conta disso.

PRESSÃO

O City teve três ótimas chances de abrir o placar em sequência, com Bernardo Silva, Gundogan e Sterling. Pouco depois disso, o camisa 7 do Manchester foi derrubado na área, o árbitro marcou o pênalti, mas o VAR aconselhou a revisão e a penalidade foi anulada. Depois de muitas tentativas, João Cancelo fez um lançamento espetacular e achou Sterling livre na área, que tocou de primeira para o fundo das redes. Placar aberto no Etihad Stadium.

QUE ISSO, RODRI!

Já na segunda etapa, quando o jogo parecia estar mais equilibrado, o camisa 16 do City conseguiu ampliar a vantagem. Foden pegou velocidade pela esquerda, mas Keane cortou, e depois Allan tentou o passe para sair jogando. A bola sobrou para Rodri, que pegou de primeira e acertou um belo chute no ângulo.

BOAS CHANCES

Primeiro o Everton chegou bem no ataque, Iwobi deu bom passe para Coleman, que dominou e bateu na saída de Ederson, que fez a defesa. Depois, Sterling recebeu livre na área, mas o atacante se atrapalhou na hora de finalizar e a bola ficou com Pickford.

VITÓRIA SACRAMENTADA

Gundogan fez boa jogada individual e abriu para Palmer. O atacante tentou o chute, que desviou no jogador do Everton e soou para Bernardo Silva. O camisa 20 tocou na saída de Pickford e fez o terceiro do City.

MANCHESTER CITY

Ederson; Walker, Stones, Laporte (Aké) e Cancelo; Rodrigo, Güdogan e Bernardo Silva; Palmer (McAtee), Foden (Mahrez) e Sterling. Técnico: Pep Guardiola

EVERTON

Pickford; Coleman, Kean e Digne; Godfrey, Delph (Rondón), Allan (Onyango), Towsend, Gordon e Gray (Iwobi); Richarlison. Técnico: Rafa Benítez

Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Gols: Sterling (43′ 1ºT), Rodri (9′ 2ºT) e Bernardo Silva (40′ 2ºT)

Cartões amarelos: Richarlison (EVE), Laporte (MCI)

Fonte: O Tempo