Enem 2021: Sem documentos, candidatos não conseguem fazer a prova em BH

Cerca de 48 mil pessoas se inscreveram para realizar o Enem em Belo Horizonte. Em um dos locais de prova mais movimentados da capital, a PUC Minas do Coração Eucarística, a equipe de reportagem não presenciou nenhuma pessoa que tenha chegado atrasada. Os portões foram fechados pontualmente às 13h e a prova teve início às 13h30. Ainda assim, neste intervalo de 30 minutos, alguns saíram, porque não puderam realizar a prova porque não apresentaram a documentação correta.

Funcionário do Ministério da Educação, Erick de Souza Ávila, 42, achou que poderia realizar a prova portando apenas a carteira de identidade funcional. O servidor público federal disse que a sensação é ruim, porque acreditava que somente o documento profissional seria suficiente, uma vez que faz uso dela em aeroportos e no dia a dia. Formado em química, ele conta de maneira tranquila e sem qualquer irritação que se preparou ao longo do ano. “Na verdade, eu vim só pra testar os meus conhecimentos”, afirma. Questionado sobre o que iria fazer, respondeu. “Agora, é continuar estudando. Estudar nunca é demais”.

Maria Eduardo Sabino, 17, achou curioso ter na mesma sala do Enem a mãe e o irmão. Mas na hora de conferir na bolsa a identidade, não teve a mesma sorte. Sem posse do documento, não pôde fazer a prova. “Eu achei que estava com a minha mãe”, conta tímida. Ela conta que foi realiza o exame como treineira e que para o ano que vem, a primeira coisa que vai conferir antes de sair de casa é a documentação. “Já valeu a experiência”, afirma.

Outro ‘treineiro’ na mesma situação, foi Pedro Ávila Meneguim, 16 anos. Ele apresentou documento com cópia autenticada. “Agora não importa mais, mas está valendo a experiência”. O rapaz queria fazer a prova para treinar para a redação e sentir a sensação de fazer mais de cinco horas de prova.

Fonte: O Tempo