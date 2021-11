Gabarito Enem 2021: veja respostas para as questões do 1º dia

Estudantes de todo o Brasil começaram neste domingo (21) a fazer as provas do Enem 2021. Neste primeiro dia de exame, os candidatos fizeram a redação e responderam às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnlogias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Veja o gabarito extraoficial do caderno azul elaborado pelos professores especialistas em Enem do Chromos Colégio.

Este ano, o tema escolhido para a redação foi ‘Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil’. A reportagemconversou com a professora especialista em Enem Janiny Nominato, do Chromos Colégio e Pré, sobre o que os alunos poderiam abordar em um texto com potencial para nota máxima .

Fonte: O Tempo