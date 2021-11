Hamilton vence GP do Catar e esquenta briga com Verstappen pelo título

Uma semana após a histórica vitória em Interlagos, Lewis Hamilton emendou mais um triunfo, agora no GP do Catar, e se aproximou ainda mais de Max Verstappen na disputa pelo título do Mundial de Pilotos.

A duas corridas do fim da temporada, o inglês da Mercedes está a oito pontos do holandês da Red Bull, que chegou em segundo e ganhou um ponto extra pela melhor volta. Antes da corrida no Brasil, a diferença era de 21.

Neste domingo (21), Hamilton largou na pole e não foi ameaçado no estreante GP realizado em Lusail, cidade construída como estratégia de imagem do país que sediará a Copa do Mundo no ano que vem.

O Mundial de futebol terá a sua abertura daqui a um ano, no dia 21 de novembro de 2022. Para celebrar o marco, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve presente no GP.

Nos últimos anos, o Catar foi bastante criticado por desrespeitar direitos humanos e submeter trabalhadores do grande canteiro de obras em que o país se transformou a situações precárias.

Hamilton não se furtou a marcar posição nos últimos dias. “Quando esportistas vão para esses locais, têm o dever de colocar em foco esses problemas. Esses lugares precisam de escrutínio. Direitos iguais são uma questão séria”, disse o sete vezes campeão mundial.

Ele ainda usou um capacete com as cores da bandeira LGBTQIA+ e a frase “We Stand Together” (“Nós seguimos juntos”) ao longo do fim de semana.

Na pista, o inglês teve bem menos trabalho do que em São Paulo, quando precisou superar duas punições de perdas de posição para vencer.

Desta vez foi Verstappen quem acabou punido com cinco colocações no grid, por não respeitar uma bandeira amarela durante a classificação, no sábado. Isso fez com que ele largasse em sétimo.

O holandês levou apenas cinco voltas para recuperar as posições e ficar atrás de Hamilton, mas não ameaçou o rival.

O finlandês Valtteri Bottas perdeu três posições pelo mesmo motivo que Verstappen, mas largou mal, não conseguiu ajudar a Mercedes e ainda abandonou a prova.

Fora da briga principal, quem se destacou na corrida foi o espanhol Fernando Alonso. O bicampeão mundial largou em terceiro após as punições e conseguiu ir ao pódio com a Alpine, o primeiro do piloto de 40 anos em seu retorno à F1.

Após um fim de semana de pausa, a F1 emendará suas duas últimas etapas nos dias 5 e 12 de dezembro, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.

RESULTADO DO GP

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Alpine)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Esteban Ocon (Alpine)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Lando Norris (McLaren)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Pierre Gasly (AlphaTauri)

12. Daniel Ricciardo (McLaren)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Mick Schumacher (Haas)

17. George Russell (Williams)

18. Nikita Mazepin (Haas)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. Valtteri Bottas (Mercedes)

Fonte: O Tempo