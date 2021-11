Marquinhos Santos reconhece jogo ruim do América: “tivemos dificuldade”

“Sabíamos da dificuldade que seria o jogo. Estrategicamente, a postura de subir as linhas, de marcar em bloco alto, de manter a pressão na saída de bola. Mas o Fluminense fez um jogo qualificado, que nos colocou atrás da linha da bola, mérito do adversário. Tivemos dificuldade no meio campo”, disse Marquinhos Santos, sobre a derrota do América para o Fluminense.

Na primeira etapa, o América finalizou apenas duas vezes, uma mais clara, com Felipe Azevedo, e outra para fora. Não deu um chute a gol, e não fez um cruzamento. O treinador do América reconheceu o baixo desempenho. “Primeiro tempo sob meu comando, de todos os jogos, o pior tempo jogado. Não tivemos muito das partidas anteriores, não conseguimos adiantar a marcação, não conseguimos criar situações ofensivas”, explicou.

Marquinhos Santos afirmou que o Fluminense soube jogar nos erros do América, e que a estratégia pensada não funcionou. A tentativa de ajustar o time veio no segundo tempo, com as substituições, em busca de um melhor aproveitamento ofensivo e postura agressiva.

“Colocamos o time a frente, tirando o (Lucas) Kal, Alê, Zárate e colocando atacantes, com características de jogadas ofensivas, como o Ruschel, no setor esquerdo”, disse. Porém, não foi o bastante. “A equipe voltou melhor, controlamos o jogo, mas insuficiente para que tivéssemos alcançado o resultado de empate”, concluiu.

Fonte: O Tempo