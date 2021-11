Matemática atleticana: os cenários para o Galo conquistar o bi do Brasileirão

A vitória por 2 a 0 contra o Juventude no último sábado (20) deixou o Atlético mais próximo do título brasileiro de 2021.

Os números mostram que o Galo pode sagrar-se campeão já no próximo domingo (28), caso ganhe a partida contra o Fluminense, diante de sua torcida, no Mineirão.

Como o Flamengo também venceu o Inter no último sábado (20) e somou 66 pontos, o título não pode mais ser confirmado matematicamente pelo Galo contra o Palmeiras, nesta terça-feira (23), em São Paulo.

Agora, para ser campeão no próximo fim de semana, o Alvinegro vai precisar vencer o Verdão e torcer para que a equipe carioca não derrote o Grêmio durante a semana. Se isso acontecer, o Galo chegaria a 80 pontos após o jogo contra o Flu e os rubro-negros só poderiam chegar a 79, juntando todas as partidas que faltam na competição.

Título garantido com três vitórias

Caso consiga vencer três dos cinco jogos restantes, o Galo garante o título matematicamente, independentemente do resultado dos concorrentes. Isso aconteceria porque com mais três vitórias, o Atlético vai acumular 83 pontos. Mesmo que o Flamengo ganhe todas as cinco partidas restantes, o time carioca só poderia somar 81 pontos, ficando assim o vice. Já o Palmeiras, terceiro colocado na tabela, pode chegar, no máximo, a 70 pontos até a 38ª rodada do Brasileirão.

Fonte: O Tempo