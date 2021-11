Motoristas de ônibus de BH mantêm greve nesta segunda-feira

Os motoristas de ônibus de Belo Horizonte decidiram manter a greve marcada para esta segunda-feira (22). O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) informou que será mantida 60% da frota, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Uma das principais reivindicações do sindicato é reajuste salarial para os motoristas. Uma audiência de conciliação será realizada na tarde desta segunda para tentar acordo entre patrões e funcionários.

O TRT deu uma decisão dizendo que se o sindicato não cumprir com o funcionamento de 60% da frota, haverá uma multa de R$ 50 mil.

Veja outras reivindicações dos motoristas:

Reajuste salarial de 9% + INPC;

•Ticket de alimentação de R$ 800,00;

•Pagamento do Ticket no atestado;

•Remoção do banco de horas;

•Abono salarial 2019/2020;

•Retirada da limitação do passe livre;

•Manutenção do passe livre para o afastado;

•Melhoria no plano de saúde.

Fonte: O Tempo