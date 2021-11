Previsão do tempo: domingo de prova do Enem será com chuva em BH e interior

Quem vai sair para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (21), pode preparar o guarda-chuva. A previsão é de chuvas em Belo Horizonte e nas regiões Norte, Noroeste e Leste de Minas durante todo dia. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, a temperatura mínima foi de 15,4ºC e a máxima deve ser de 21ºC. Já em Minas, a temperatura mínima foi de 8,5º C em Monte Verde e a máxima deve ser de 33º C no Vale do Jequitinhonha. A partir de quarta-feira a chuva começa a perder força em Minas.

Fonte: O Tempo