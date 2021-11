Primeiro dia do Enem em BH é com chuva, e candidatos chegam com antecedência

Com medo do trânsito e de não conseguir achar um carro por aplicativo a tempo, Fátima Beatriz dos Santos, 53 anos, preferiu sair mais cedo de casa. Formada em Contabilidade há mais de 20 anos, quer realizar o sonho de cursar direito e, por isso, é uma das inscritas para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que começa neste domingo (21) em todo o país.

“Enem é uma prova dificil e cansativa, quero testar meus conhecimentos, minha ansiedade e meus limites”, revela.

Seguindo o horário de Brasília, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados, pontualmente, às 13h. A prova terá início às 13h30 e vai até 19h, perfazendo o total de cinco horas e meia.

Acompanhada da tia, Roseane dos Santos, 18 anos, está ansiosa para abertura dos portões para poder se abrigar da chuva. Às 11h, já estava de frente a PUC-Minas do bairro Coração Eucaristico. Ela conta que veio de ônibus do bairro São Francisco. “Cheguei mais cedo para dar um descanso para a cabeça e concentrar em tudo que já estudei”, afirma.

Roseane diz ainda que veio preparada para a enfrentar mais de cinco horas de prova. “Trouxe bastante lanche, porque quero sair com o caderno de questões”, admite. Além disso, fala que se preparou ao longo do ano vendo aulas on-line, mas que sentiu falta das aulas presenciais. “Pretendo fazer medicina”, sorri.

Se tem uma coisa que tira Matheus Holanda, 26, do sério é atraso e num dia tão importante não quis correr risco. “Estou menos ansioso e estou bem calmo agora” conta. “Quero fazer Enem para tocar de curso. Atualmente estudo Engenharia Aeroespacial na UFMG e me interessei por Ciências Biológicas”, revela. Ele diz ainda que passou o ano estudando praticamente sozinho, não fez cursinho preparatório e aposta na redação para tirar uma boa nota.



Horários do primeiro dia de prova do Enem

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Saída sem caderno de prova: 15h30

Saída com caderno de prova: 18h30

Término das provas: 19h

Gabarito e questões comentadas

Pelo segundo ano, O TEMPO e o Chromos – Colégio e Pré firmaram parceria para a divulgação do gabarito extraoficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dos domingos de realização da prova – 21 e 28 de novembro. Os resultados serão divulgados no site de O TEMPO e nas redes sociais.

Quer receber um aviso no celular assim que as respostas estiverem disponíveis? Clique e inscreva-se .

Líder em aprovação na UFMG, o Chromos Colégio e Pré tem uma equipe de professores especialistas em Enem. Além dos gabaritos, estarão disponíveis vídeos dos professores em tempo real, resolvendo e comentando todas as questões.

Fonte: O Tempo