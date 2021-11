TV Brasil faz correção de questões do primeiro dia de provas do Enem

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fazem ampla cobertura dos principais assuntos que envolvem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 21 e 28 de novembro. Dos fatos mais relevantes, como a preparação dos estudantes e os dias das provas, passando por dicas e curiosidades, até reportagens especiais, você fica por dentro de tudo sobre o Enem por meio da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional, Rede Nacional de Rádio e redes sociais.

Um destaque é a correção ao vivo da prova no programa Caiu no Enem, que vai ao ar nos dois dias de prova, das 19h30 às 21h. No programa especial da TV Brasil, que também será transmitido pela Agência Brasil e Rádio Nacional, voltado para correção das provas, o apresentador Giuliano Cartaxo entrevista professores e alunos e leva ao ar matérias sobre curiosidades, dicas e informações importantes a respeito do exame. A Rádio Nacional e redes sociais dos veículos farão a transmissão do programa ao vivo, nos mesmos dias e horários.

No primeiro dia do exame, os candidatos farão, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação. Nesta edição, o tema será o mesmo, tanto para o Enem impresso quanto para o digital e, em ambas modalidades, o texto deverá ser feito à mão.

Ao vivo e on demand

