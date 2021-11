Vini Jr brilha com gol e chapéu, Real goleia e vira líder no Espanhol

Arisco, ousado, alegre, Vinícius Júnior está imparável no Campeonato Espanhol. Em mais um jogo com gol e brilho do brasileiro, o Real Madrid goleou o Granada por 4 a 1 com grande atuação.

Vinícius fez o terceiro do Real na partida, depois que Asensio e Nacho abriram o placar. Mendy fez o quarto do time merengue, enquanto Suárez diminuiu para o Granada. O atacante brasileiro ainda causou uma expulsão após linda jogada com direito a chapéu e três jogadores no chão.

Com a goleada, o Real foi a 30 pontos, assumiu a liderança ne La Liga e agora seca a Real Sociedade, que tem 28 e pega o Valência ainda neste domingo. O Granada permanece com 11, abrindo a zona de rebaixamento na outra ponta da tabela.

O MELHOR: TONI KROOS

Quando o jogo estava 2 a 0 para o Real Madrid, Kroos já tinha duas assistências para gol e apenas um passe errado – acertou 30 de 31. Isso demonstra a grande partida que fez o meia alemão, ditando o ritmo no meio de campo e armando as principais jogadas do Real Madrid. Além de ser o que melhor jogou, também foi o que mais correu pelos merengues. Em suma: uma atuação de manual.

O PIOR: DEFESA DO GRANADA

Apesar de se defender com muitos jogadores, o sistema defensivo do Granada foi muito mal. Deu muitos espaços, bateu cabeça em lances-chave da partida e acabou vazada com muita facilidade. Fosse pelas chances criadas pelo Real, ou não fosse a boa partida do goleiro Maximiano, o placar poderia ser ainda maior.

ARISCO E VICE-ARTILHEIRO

O atacante brasileiro vive realmente grande fase no Real Madrid. Muito arisco, ousado e veloz, atormentou mais uma vez os defensores, deixou seus dribles desconcertantes e anotou o terceiro gol do jogo. Com o tento, Vini foi a oito no Campeonato Espanhol – é vice-artilheiro do time só atrás de Benzema, que tem 10. No fim, ainda causou a expulsão direta do volante Monchu após dar chapéu e ainda deixar três rivais no chão.

SUÁREZ COLOMBIANO

Homônimo do famoso atacante uruguaio, o atacante colombiano do Granada deu muito trabaho e foi o melhor do time da casa. Buscou o gol o tempo todo e foi premiado com a bola que desviou em Nacho e matou Courtois.

O JOGO DO REAL MADRID

O Real dominou completamente o início do jogo, agrediu bastante o Granada pelo lado de Vinícius Júnior e abriu 2 a 0 com facilidade: gols de Ansensio e Nacho em duas assistências de Toni Kroos. Poderia ter feito o terceiro aos 31 minutos, com Asensio novamente, mas o zagueiro Soro salvou em cima da linha. O castigo veio em seguida. O Granada diminuiu o placar, voltou para o jogo e foi até melhor no final do primeiro tempo, mas Benzema ainda quase fez mais um em rápido contra-ataque. No segundo tempo, o roteiro inicial se repetiu e o Real chegou com facilidade ao terceiro gol, de Vinícius Júnior completando passe na pequena área de Modric, que também fez grande jogo. Com a vitória encaminhada, Mendy fechou a conta com assistência na medida de Casemiro.

O JOGO DO GRANADA

Granada foi um time bipolar em campo. Começou muito mal, tomou dois gols sem apresentar muita resistência, mas melhorou e equilibrou a partida depois que Luis Suárez diminuiu. Aos 39 minutos, o Granada quase empatou após Casemiro cortar mal de cabeça contra o próprio gol, mas Courtois salvou os merengues. Na etapa final, os donos da casa repetiram o começo ruim e tomaram mais dois gols sem muita resistência. Também criaram menos e não ameaçaram o gol de Courtois.

CRONOLOGIA

O Real Madrid fez 2 a 0 com apenas 25 minutos com gols de Asensio, após rápido contra-ataque que começou com bola roubada de Vinícius Júnior, e Nacho, após tabelinha entre Modric e Kroos em cobrança ensaiada de escanteio. O Granada diminuiu aos 34, com Luis Suárez, contando com o um pouco de sorte. Vinícius perdeu a bola, o atacante chutou de fora da área e a bola desviou em Nacho, matando o goleiro Courtois. No segundo tempo, foi a vez do atacante brasileiro balançar as redes. Benzema puxou contragolpe, Modric ajeitou e Vini só empurrou para o gol na pequena área. Com a goleada desenhada, Mendy fez o quarto com bela assistência de Casemiro.

REAL

Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinícius Júnior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti

GRANADA

Maximiano; Quini, Díaz, Sánchez, Neva; Gonalons, Monchu, Puertas, Suárez; Rochina e Soro. Técnico: Robert Moreno

Local: Estádio Nuevo Los Carmenes, em Granada

Data e hora: 21 de novembro de 2021, às 12h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Juan Martinez Munuera

Gols: Asensio (18’1T), Nacho (25’2T), Suárez (34’1T); Vinícius Júnior (11′ 2T), Mendy

