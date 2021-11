América: Carlos Alberto recebe chance no profissional após quatro meses

Após quatro meses sem figurar no time profissional do América, o atacante Carlos Alberto, 19, voltou a ser acionado. Neste domingo (21), no jogo contra o Fluminense, entrou no lugar de Felipe Azevedo, aos 28 minutos do segundo tempo.

Apesar dos poucos minutos em campo, chamou a atenção do técnico Marquinhos Santos – que o acionou pela primeira vez. “O Carlos (Alberto) também entrou muito bem, com personalidade, atitude. Deu profundidade no jogo, acho que isso é o ponto positivo do jogo de hoje”, disse Marquinhos Santos, em entrevista coletiva.

A última vez que Carlos Alberto havia sido utilizado no time principal foi em 24 de julho, no empate em 1 a 1 com o Grêmio, pelo Brasileirão. Desde então, o jogador estava no Sub-20, onde disputou e foi campeão do Mineiro da categoria. Após a competição, o atacante teve detectada uma sobrecarga muscular, e ficou fora por cerca de dez dias.

No total, Carlos Alberto atuou em 17 jogos no time principal, no Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão, apenas três como titular. Neste ano, marcou o seu primeiro gol como profissional, na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, em 3 de julho, pela 9ª rodada do torneio nacional.

Fonte: O Tempo